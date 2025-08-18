三井倉庫ホールディングス株式会社

三井倉庫ロジスティクス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：石川 輝雄、

以下「当社」）は、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの事業化を目指す株式会社T2（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部 雅友、以下「T2」）に対し、追加出資を実施

しましたのでお知らせいたします。当社は2023年８月にT2が実施した資金調達（シリーズAラウン

ド）にて資本参画し、今回が2度目の出資となります。

T2が実現を目指すレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスと当社の事業戦略の親和性をも

とに2023年に同社へ資本参画をして以来、サービス事業化に向けた高速道路での共同実証実験や

オペレーション構築に関する継続的な支援の実施等、協業による強固なパートナーシップを築いてまいりました。

当社は、T2のビジネスモデルが今後さらに具体化・実現に向かう中で、自動運転トラックの輸送区間へ貨物をつなぐための切替拠点や中継拠点の運営と、自動運転トラックをより有効化するための省人化・自動化による効率的なオペレーションの構築が不可欠であると捉えております。この領域においては当社がLLP（リードロジスティクスパートナー）※として培ってきた物流ノウハウやロボティクス・デジタル技術を利用したソリューションが活かせることに加え、三井倉庫グループの中核事業企業として共創パートナーとの連携を通じた物流ソリューションの提供により、T2との相乗効果を一層高められると判断し、今回の追加出資を実施いたしました。

※LLP（リードロジスティクスパートナー）：SCM と物流を企画・戦略レベルから支援する業務

当社は今後も、三井倉庫グループの「社会を止めない。進化をつなぐ。」というパーパスのもと、今回の追加出資を通じてT2との事業連携関係をさらに強固にするとともに、持続可能な物流インフラの構築に向け、共に挑戦を続けてまいります。

ご参考

【株式会社T2の会社概要】

会社名：株式会社T2

本社所在地：東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル１階

代表者：代表取締役CEO 熊部 雅友

設立日：2022年8月30日

事業内容：自動運転システムの開発、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービス事業、幹線輸送に付随した関連サービス事業、その他関連サービス事業

企業サイト URL：https://t2.auto/