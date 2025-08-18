テレビ露出度 × Web反応で株価変動のシグナルを捉えるサービスの開発開始

株式会社リバースタジオ

情報収集・活用サービス Station を提供する株式会社リバースタジオは、テレビの放送内容をテキスト化したTVメタデータを提供する株式会社エム・データと業務提携し、株価変動シグナル検知サービス Station Stockの開発を開始します。

近年、投資判断においてオルタナティブデータの活用は不可欠となっています。従来の財務諸表や決算情報だけでなく、SNSやWeb閲覧数、衛星画像など多様なデータを活用することで、市場や企業の動きをよりリアルタイムかつ多角的に把握できるようになりました。



本サービスでは、エム・データによる株価変動のシグナル検知モデルに、Stationで収集したオンライン情報（SNSやWeb記事）を新たなオルタナティブデータとして統合。従来の財務データだけに頼らない、より高精度な株価変動の先行指標を実現してまいります。

銘柄毎のテレビ露出量とWeb上のユーザー反応をリアルタイムにモニタリングし、市場参加者の「空気感」を数値化。これにより、見えにくい投資家心理まで読み解き、最適な売買タイミングの判断をサポートします。

本サービスが解決する3つの課題とソリューション

- 株価変動の理由が見える！メディア情報を先行指標に！POSデータや衛星画像は「売上高」や「工場稼働状況」といった結果を計測できますが、「なぜ変化が起きたのか」の背景要因を捉えづらい状況です。例えば、売上増加の原因がTV-CMや番組露出なのか、SNSによる流行なのか、季節要因なのかの判断が困難です。TVメタデータによる株価変動のシグナル検知モデルにオンライン情報を統合することで、銘柄ごとのテレビ露出とSNS反応をリアルタイムで分析し、「番組露出・CM放送→SNS拡散→売上増」の要因を探索し、株価変動の新たな先行指標をユーザーに提供してまいります。- 月額数万円から利用可能（予定）投資家は現在、複数のデータ提供業者から個別にオルタナティブデータを調達し、それぞれに高額な導入・運用コストを支払っています。従来のアプローチでは、データ購入費用に加えて、専門的なデータ分析人材およびITインフラへの大規模な投資が必要となり、運用コストの高止まりが深刻な課題となっています。「Station Stock」は、月額数万円～（予定）の手頃な価格で提供することを想定しており、直感的に操作できるダッシュボードと、AIによる売買サジェスチョン機能を備え、投資経験が浅い方でもデータに基づいた判断が可能になります。- 分析作業の効率化・自動化の推進投資分析には膨大な情報収集と整理が必要で、アナリストは日々ニュース記事、企業IR、市場データを収集・分析していました。この作業は時間がかかる上に属人化しやすく、分析品質にもばらつきが生じ、本来注力すべき戦略立案に十分な時間を割けない状況でした。本サービスでは財務データはもちろんのこと、TV情報とWeb情報の収集から分析、レポート生成まで完全自動化。朝の市場開始前に前日の主要な企業露出とセンチメント変化を要約したレポートを自動配信し、アナリストの情報収集時間を短縮してまいります。

株式会社エム・データは、テレビ番組やCMを15年以上にわたりテキストデータとして記録し、高精度なTVメタデータ（※1）を蓄積してきました。放送中から終了直後に放送映像をテキスト化できる技術体制は、テレビ露出情報を漏れなく取得し、リアルタイムでの分析を可能にします。

一方、株式会社リバースタジオは、X（旧：Twitter）や Instagram といったSNSやウェブ上の情報を自動で収集し、顧客ごとのニーズに応じてAIを活用したデータ分析を瞬時に提供できる体制を整えています。

この両社の強みを掛け合わせることで、これまではテレビ露出とウェブ上の反応をリアルタイムに連動させる株価の先行指標を実現してまいります。

※1 TVメタデータは、テレビ番組やCMの放送内容をテキスト化・データベース化したもので「いつ」「どこで」 「何が」「どのように」「何秒間」放送されたかといったデータを生成しています。データ種別は主に「番組データ（番組放送内容）」「CMデータ（広告出稿内容）」「アイテムデータ（番組で紹介された商品情報）」「スポットデータ（番組で紹介された店・宿・観光地等の情報）」で、広告マーケティングの他、流通小売業界によるリテールDX、金融業界によるオルタナティブデータ等、幅広く利用されています。

本件に関するお問い合わせ先

Station では、ビジネスにおけるAI活用に関する取材やインタビューを受け付けております。

またご利用を検討されている企業様には、無料トライアルも実施しております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。



▼ メールアドレス

info@liberstudio.jp（株式会社リバースタジオ 担当：水門・石田）



▼お問い合わせURL

https://thestation.jp/contact

株式会社エム・データ 会社概要

社名：株式会社エム・データ

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階

設立：2006年1月23日

代表者：

代表取締役会長 関根 俊哉

代表取締役社長 薄井 司

URL：https://mdata.tv/

株式会社リバースタジオ 会社概要

社名：株式会社リバースタジオ

所在地：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル810

設立：2022年1月

代表者：

代表取締役社長 石田健

URL：https://liberstudio.jp/