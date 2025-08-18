【ペッパーランチ】ビーフペッパーライスお肉大盛→特盛に無料で増量「肉の日WEEK」を開催！

株式会社ホットパレット

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、2025年8月27日（水）～8月31日（日）の5日間限定でビーフペッパーライスお肉大盛からお肉特盛に無料で増量できる「肉の日WEEK」を実施します。

定番人気のビーフペッパーライスをたくさんの方にたっぷりのお肉でお得にモリモリ食べてもらいたい！そんな想いから土・日を含む大変お得な5日間の開催となりました。

ご飯の量をお客様ご自身でお選びいただけるため、おひとり様からご家族様まで多くの方々にお楽しみいただけるのはもちろんの事、お肉とご飯は自分好みの黄金比を選んで楽しめるため、頑張った日のご褒美にもぴったりです！様々なシーンでお召し上がりいただける内容となっております。

まだまだ暑さが続く夏にこそ、お得にガツンと！ビーフペッパーライスでエネルギーチャージはいかがでしょうか？

- 商品概要

◆商品名：

肉の日WEEK お肉大盛ビーフペッパーライス（ライス少なめ）お肉増量 955円（税込み1,050円）

肉の日WEEK お肉大盛ビーフペッパーライス（ライス普通）お肉増量 991円（税込み1,090円）

肉の日WEEK お肉大盛ビーフペッパーライス（ライス大盛）お肉増量 1,073円（税込み1,180円）

※一部店舗で価格が異なります。※表示はイートインの単品価格です。

※テイクアウト、デリバリーでは販売いたしません。

◆販売期間：2025年8月27日（水）～8月31日（日）

※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了します。

◆実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、クニズ 全店

※東京競馬場店、ハウステンボス店、清水PA店を除く。

ビーフペッパーライス（ライス普通・お肉特盛）「ペッパーランチ」について

今年で創業31年のペッパーランチ！

立ち込める湯気、ジュージュー音を立てながら鉄皿で踊るお肉、朝挽きブラックペッパーのスパイシーな香り、豪快にかき混ぜて自分好みに調理を仕上げる達成感、最後までアツアツをふうふうしながら食べる幸せ、五感全てで感じる「おいしさ」と「楽しさ」がペッパーランチの醍醐味です。

“あつあつ”の鉄皿にのったステーキ、ハンバーグ、ペッパーライス！

ジュージューと音を立てながらお肉が焼き上がる“あつあつ”をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunchfanclub/

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に ―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。ホットパレットという社名、ロゴには、いろいろな熱い想いを絵の具のように混ぜ合わせ、世界という名の大きなキャンバスに絵を描く、という想いが込められています。

レストラン事業、フランチャイズ事業、食材卸事業を通して、これからも「おいしさ」と「楽しさ」お腹も心もいっぱいにする幸せを提供し、日本発のグローバルフードカンパニーとして世界中のお客様に笑顔を届け続ける企業として、フードビジネスの新たな可能性を拓いてまいります。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

代表電話番号：03-5875-2566

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/