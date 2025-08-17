【残り10社】先着100社限定・無料オンラインセミナー「建築業界のための“即実践”AI仕事術セミナー」

株式会社LIFEFUND

『工務店経営者様必見！建築業界のための"即実践"AI仕事術セミナー』特設ページ

Webサイト：https://kenchiku-ai.com/lp250825

人気セミナー、残席わずか！

全国の建築・住宅・不動産関連企業から申込が殺到している、ホリエモンAI学校建築校（運営：株式会社LIFEFUND）主催の無料オンラインセミナー。 定員100社のうち、すでに90社が登録済み。 受付は残り10社のみとなりました。

■ 開催背景

生成AIの普及が急速に進む一方、

「何から導入すべきか分からない」

「現場で使いこなせず、成果が出ない」

といった声は依然として多く聞かれます。

本セミナーでは、実際にAI導入で業務効率化・受注率向上を実現した工務店経営者と、生成AI活用の第一人者が登壇。 最新事例と“即実践”できるノウハウを、建築業界の視点から解説します。

■ 登壇者（敬称略）

白都 卓磨（株式会社LIFEFUND 代表取締役）

年間90棟超の受注を更新し、AI活用で工務店の生産性を飛躍的に向上。

熊澤 秀道（ホリエモンAI学校株式会社 取締役CTO）

生成AI活用の第一人者。著書『ChatGPTと学ぶPython入門』はAmazonカテゴリ1位、累計1万部超。

■ 本セミナーで得られること

● 業務時間を1/10に短縮した生成AI活用事例

● 現場に定着するAI導入のプロセス

※ 失敗事例も交えたリアルな改善ステップも公開予定。

◎ 参加者限定特典 「「ChatGPTを実践レベルでフル活用するためのプロンプト作成ノウハウ」」プレゼント

■ こんな方におすすめ

● AI活用で競争力を高めたい工務店経営者・役員

● DX推進や業務改善を担当するマネージャー

● 成果が出るAI導入の手順とROI算出方法を知りたい方

■ 開催概要

日 時：2025年8月25日（月）14:00～15:00

形 式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

定 員：先着100社（残り10社）

主 催：ホリエモンAI学校建築校（株式会社LIFEFUND）

登壇者：白都 卓磨、熊澤 秀道

■ お申込み方法

以下の特設ページより、1分でお申込みいただけます。

※受付締切：2025年8月24日（日）17:00、または満席になり次第終了。

