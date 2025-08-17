株式会社Dawin、アジア最大級のCrypto × EDMフェスティバル「CryptoZonic」へのスポンサーに参画

株式会社Dawin

株式会社Dawin（本社：愛知県名古屋市）は、2025年8月21日にインドネシア・バリの「Atlas Super Club」にて開催される、世界初のCrypto × EDMフェスティバルIP「CryptoZonic」にスポンサーとして参画することをお知らせいたします。本イベントは、アジア最大級のWeb3カンファレンス「Coinfest Asia 2025」の公式サイドイベントとして開催され、Pudgy PenguinsをはじめとするグローバルなWeb3プロジェクトや企業が参加します。

■「Coinfest Asia 2025」について

Coinfest Asiaは、インドネシア・バリにて毎年開催されるアジア最大級の暗号資産・Web3カンファレンスです。アジアを中心に、世界各国から業界リーダー、投資家、起業家、規制当局、開発者などが集結し、暗号資産、ブロックチェーン、DeFi、NFT、AI、規制、トークンエコノミーといったテーマで議論が行われます。

2025年も数千人規模の来場者と100社以上のWeb3関連企業が参加予定で、ビジネスネットワーキング、最新トレンドの共有、国際的なパートナーシップ構築の場として注目されています。

■「CryptoZonic」について

CryptoZonicは、暗号資産（Crypto）とエレクトロニック・ダンス・ミュージック（EDM）を融合させた、これまでにない体験型フェスティバルです。これまでにタイ、ベトナム、シンガポールなどで開催され、延べ4,000人以上のキュレーション参加者、4M+のSNSリーチを記録。今回、バリでの開催はさらなる拡大を示すものです。

本イベントは、

・1,000名以上の来場者（WEB3起業家・投資家・開発者など）

・5M+のメディア露出

・100社以上のWeb3関連企業

・世界的DJによるパフォーマンス

といった要素が予定されており、エンタメとテクノロジーが交差する場として、国際的な注目を集めています。

■株式会社Dawinの参画意義

当社は、Web3・AI・ブロックチェーン領域でのグローバルなコミュニティ形成を推進しており、Coinfest AsiaおよびCryptoZonicへのスポンサー参画は、

・アジア市場での認知拡大

・世界的Web3ブランド（Pudgy Penguins、Binance、Rippleなど）とのネットワーク強化

・次世代ユーザーとのエンゲージメント拡大

を目的とした活動の一環として取り組んでいるものです。

■開催概要

イベント名：CryptoZonic - The Premier Crypto EDM Festival

日時：2025年8月21日（木）

会場：Atlas Super Club（インドネシア・バリ）

主催：9 CAT Group / RememberUs / W3W ASIA

併催：Coinfest Asia 2025

■株式会社Dawin参考リンク

株式会社Dawin公式ホームページ https://dawincorp.jp/

株式会社Dawin公式X（旧Twitter） https://x.com/DawinCorp

■会社概要：株式会社Dawin

株式会社Dawin( Dawin Corp. )は国内外のWeb2企業のWeb3進出並びにグローバル展開を包括的にサポートしております。

特にWeb3プロジェクトのグローバルマーケティングや企画、戦略アドバイザリー、プロモーション実務、Webサイト作成、画像や動画などデザイン／クリエイティブ制作業務までA to Zで幅広くサービスを提供しています。

Web3プロジェクトの立ち上げを検討している企業様から既にWeb3プロジェクトを立ち上げている企業様まで、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ先: info@dawincorp.jp