祝マンガPark 8 周年！キャンペーン第3弾！！「一度知ったら戻れない(ハート) 沼系ビジュ神８」200 チャプター以上無料＆「#このシチュに弱いんです」投稿でキャンペーンに採用！？

株式会社白泉社(C)︎花宮初／白泉社 (C)︎黒兎ももか／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」は今年で8周年を迎えます！キャンペーン第3弾が8/18（月）よりスタート！！

大人気作家描き下ろしサイン色紙のプレゼント企画や、X連動キャンペーンの他、”ビジュ神 8”と題し、ビジュが良すぎる眼福男子たちが大集合した無料話増量企画を実施いたします。大注目作品イッキ読みの大チャンスをお見逃しなく！

◆キャンペーン◆

１. 無料話増量第３弾：「一度知ったら戻れない(ハート) 沼系ビジュ神８」

２. マンガ Park8 周年記念サイン色紙プレゼント！

３.「#このシチュに弱いんです」推しシチュをポストしてコインGET!

４.100％還元！タイムセール開催！

５.100%還元！コインバック開催！

◆キャンペーン１.8/18(月)～8/31(日)実施！無料話増量第３弾：一度知ったら戻れない(ハート) 沼系ビジュ神８

大注目な人気作品が無料話増量となります。

(C)︎花宮初／白泉社13 チャプター無料！「早瀬、先にイクッてよ～幼なじみとえっちな特訓～」花宮初

大学2年のミツ（処女）の秘密…それは、エッチなことへの興味がけっこう強いこと！ある日、初めて「大人のオモチャ」を手に入れて悶々としているところを、幼なじみの完璧王子・早瀬に見られてしまい人生終了…と思いきや、「これ使ってるところ見せてよ」！！？？

(C)逢那・久瀬川ノハ／白泉社15 チャプター無料！ 「聖女様は逆ハーレム後宮を築かないといけないらしい」 漫画：逢那/原作：久瀬川ノハ

社畜生活を送っていた持井みこは、突然異世界転移して芸能人と見紛うほどの美形に襲われる。状況を理解できないみこだが、全員顔が整っているってレベルじゃない男たちに囲まれて、「いっぱい気持ち良くなってね 」と迫られて… 男たちが次々カラダを求めてくるのは、聖女様になってしまったことが原因のようで…。

(C)輝／白泉社10 チャプター無料！ 「蜜に悪酔い」輝

【”接種” ――体液の摂取により魔力を得ること。】人間と魔族が共存する世界。人間と魔族のハーフとして生まれた「蜜の者」は魔族に魔力を与える存在のため、狙われることも多かった。魔力が人一倍強く相手を悪酔いさせてしまうフルゥはある日、自分の魔力で悪酔いしない魔物に出会って…？

(C)︎黒兎ももか／白泉社9 チャプター無料！ 「天使さんは抗えない～ド S な同期の甘い命令～」 黒兎ももか

天使（あまつか）さんは会社の同期である真将（ましょう）と幼なじみである。人生で彼に一度も勝てたことがなく一矢報いたいと思っていたところ、自分が服従欲を持つ「Sub」であり、真将が支配欲を持つ「Dom」であることが判明して…？本能で求め合う、支配し支配されのオフィスラブ！

(C)︎宮咲依澄／白泉社7 チャプター無料！ 「先生お仕置きの時間です」宮咲依澄

大学で准教授をしている山本まい。才色兼備で生徒からの人気も高い彼女には秘密があった。それは虐められたい願望が強すぎること。学校で淫らな自撮りを撮影することで、密かに欲求を発散していた彼女だったが、その様子が優等生の宮崎くんに見つかってしまい！？

(C)︎sunoma／白泉社4 チャプター無料！ 「キュートときどきアグレッション」sunoma

平凡なカフェ店員・光陽には秘密の趣味が。それは、ちょっぴりエッチな服装で配信をすること。誰にもバレないと思っていたのに、不愛想でムカつく後輩・蘇我に配信者だと知られてしまう！警戒する光陽だが、蘇我が“キュートアグレッション”に苦しんでいると知り、ある提案をして…！？

(C)︎和na／白泉社4 チャプター無料！ 「アディクションオーダー」和na

ギャンブル中毒のイケメンホスト・茅利（かやと）が金を借りていた闇金業者は、なんとかつての同級生・牙玖（がく）だった！一文無しの茅利は、体で借金を返済することになり――!?

(C)︎央崎壱／白泉社4 チャプター無料！ 「君だけの悪い子にして？」央崎壱

誰もが認める優等生である宮麗葵は、皆が恐れる不良の白金瑞希が女子とイチャイチャ(？)している場面に遭遇してしまう。しかも覗いていたことがバレて、白金から「代わりに相手してよ」と迫られてしまい！？強引だけどどこか優しい白金の命令に、恥ずかしいのになぜか抗えなくて──？

◆キャンペーン２.8/31(日)まで！マンガ Park8 周年記念サイン色紙プレゼント！

大人気作家 18 名描き下ろしサイン色紙 各 1 名プレゼント！

【応募方法】

1. 300ボーナスコインを消費して、ご希望作品の「応募専用チャプター」を開く

2. 応募専用チャプターを開いて最終ページの「応募フォームに記入」ボタンをタップして、

必要事項を入力

※応募後72時間経つと再応募可能！複数回応募すると当選確率UP！

▼色紙参加作品 各１名プレゼント 「アウトブライド-異系婚姻-」「アフター・ミッドナイト・スキン」「イケボ配信者は俺狙い！？」『「赤毛の役立たず」 とクビになった魔力なしの魔女ですが、「薬草の知識がハンパない！」と王立研究所に即採用されました。』「営業部の高杉さんは心臓に悪い」「君を映して離さない」「傷痕王子妃は幸せになりたい」「黒天狗の溺愛婚」「拷問バイトくんの日常」「JKくのいちは全てを捧げたい」「先生を暴きたい」「トナリはなにを食う人ぞ ほろよい」「ぬこづけ！」「早瀬、先にイクッてよ～幼なじみとえっちな特訓～」「ミントチョコレート」「無自覚な天才少女は気付かない」「夜明けを乞うけものたち」「私を叱る日鷹君と毎晩シています」

◆キャンペーン３.8/31(日)まで！「#このシチュに弱いんです」推しシチュをポストしてコインGET!

「#このシチュに弱いんです」推しシチュをポストしてコインGET!

期間中「#このシチュに弱いんです」とあなたの「推しシチュ」についてポストしてくれた方の中から、抽選で16名にボーナスコインプレゼント！

【参加方法】

１.公式アカウント(＠manga_park)をフォロー

２.「#このシチュに弱いんです」と入れてあなたの「推しシチュ」についてポスト

投稿回数は無制限！！わかりみが深いポストは当選確率UP♪

◆キャンペーン４.

8/13(水)～8/19(火)まで100％還元！タイムセール開催！

1800コイン購入で1800ボーナスコインバックのチャンス！期間中、お得なタイムセールを開催！

◆キャンペーン５.

8/13(水)～8/19(火)まで100%還元！コインバック開催！

期間中、「ストア」で雑誌・コミックスを1冊購入すると1回限り100%コイン還元！

詳細はマンガ Park アプリをチェック！

https://manga-park.go.link/kmMuM

＜アプリ概要＞

・アプリ名：マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel：03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp