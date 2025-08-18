【9月9日(火)19:00～渋谷】秋のビジネス戦略シーズン開幕！元セプテーニHDグループ執行役員が語る「キャリア転機×ブランド戦略」──アスレジャーブランド「Engross」リリース記念交流会

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2025年9月9日(火)19:00～渋谷マーケター交流会のスペシャル企画としてアスレジャーブランド「Engross」リリース記念の特別講演を開催すると発表した。

2025年9月9日(火)19:00～渋谷マーケター交流会スペシャル｜「Engross」リリース記念

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4531133/view

元セプテーニHDグループ執行役員が語る！キャリア転機とブランド戦略

秋は“新しい挑戦”を始める絶好の季節。今回の渋谷マーケター交流会では、株式会社L by Tの岡田代表を迎え、大手企業での経営経験から独立、急成長、自社ブランド立ち上げまでのリアルな軌跡を紐解きます。リリースされたばかりのアスレジャーブランド「Engross」は、陸上競技からインスパイアされた機能性と哲学、シーンを超えたアスレジャーファッションがテーマで、大人の男性のスタイルに新たな価値を提案。ブランド開発の裏側や、市場で勝つための実践的戦略が直接聞ける貴重な機会です。参加者は経営者・マーケター・起業家が中心で、美味しいお酒を片手に、同じ志を持つ仲間とフラットに語り合いながら、新たなビジネスのヒントと信頼できる人脈を得られます。変化の波に乗り、次の一手を描くための“熱量高めの夜”を渋谷でご一緒しましょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年9月9日(火) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社L by T代表取締役社長 岡田 健史

元株式会社セプテーニ・ホールディングスグループ執行役員、Septeni Japan株式会社 取締役、コミックスマート株式会社取締役COO。 セプテーニ時代にはJVによる戦略子会社設立に参画、あらゆる金融業種の主要顧客を担当 し、営業・メディア・クリエイティブ・マーケティング部門の責任者を経験。大手プラットフォーム広 告主のプロジェクトマネジメント、メディア領域での新商品開発、クリエイティブワークフローの構築、新規領域開拓に従事。さらに複数の子会社役員を歴任し、マネジメント・経営範囲を拡張。 その後、2023年1月より独立し、株式会社L by T を設立。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/