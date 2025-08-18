LUF株式会社、9月18日(木) 新卒採用カンファレンスに登壇―なぜ、8割の企業は“良い人材”を定義できずに採用を失敗するのか？～採用を科学し、事業成長をドライブさせる「人材要件定義」の手法を解説～

LUF株式会社詳細はこちら！ :https://campus.doda.jp/__/short_urls/4NU

人事領域のトータルソリューションを提供するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 司）は、2025年9月18日(木)、株式会社ワンキャリアと株式会社ベネッセi-キャリアが共催する国内最大級のオンラインイベント『新卒採用カンファレンス 2025秋』に、代表の堀尾が登壇することをお知らせいたします。

多くの企業が抱える「“良い人材”を言語化できない」という根深い課題に対し、採用を“科学”し、事業成長に直結させるための「人材要件定義」の具体的な手法を解説します。

■背景：なぜ今、人材要件定義が「採用の成否」を分けるのか

新卒採用を取り巻く環境は、学生のキャリア観の多様化や労働力不足を背景に、複雑さを増しています。

「なんとなく優秀そう」「コミュニケーション能力が高い」といった曖昧な基準による感覚頼りの採用では、面接官による評価がブレるだけでなく、入社後のミスマッチや早期離職という最悪の事態を招きかねません。

採用活動の成否は、全ての土台となる「人材要件定義」の精度にかかっていると言っても過言ではありません。

人事が企業の「成長エンジン」となるためには、感覚的な採用から脱却し、データとロジックに基づいた科学的なアプローチが不可欠です。

■登壇概要：8割が間違うポイントと、その解決策

本セッションでは、多くの企業が陥りがちな要件定義の落とし穴を指摘し、事業戦略から逆算した再現性の高い“科学的”定義法を、具体的なステップに沿って解説します。

・セッション名： なぜ、8割の企業は“良い人材”を定義できずに採用を失敗するのか？～事業成長をドライブさせる、再現性の高い“科学的”定義法～

・登壇者： LUF株式会社 代表取締役 CEO 堀尾 司

・日時： 2025年9月18日(木) 12:15～12:40

■こんな人事・採用担当者様におすすめです

・「求める人物像」が曖昧で、面接官ごとに評価がバラバラになっている

・採用した人材が、現場で期待されたほどの活躍を見せていない

・経営層が求める人物像と、現場が求める人物像に乖離がある

・感覚ではなく、ロジカルな根拠に基づいた採用戦略を設計したい

■カンファレンスおよび早期予約特典について

本カンファレンスは4日間にわたり、新卒採用のあらゆるテーマを網羅するセッションが無料で視聴可能です。

テーマ：『新卒採用カンファレンス2025秋 powered by ワンキャリア＆dodaキャンパス』

日 時 ： 2025年9月16日(火)・17日(水)・18日(木)・19日(金)10時00分～16時00分 ※途中入退出自由

形 式 ： Zoomでのオンライン配信（お申し込み後に送付するメールに記載）

参加費 ： 無料

対 象 ：新卒採用・育成の課題を抱えている企業様

また、8月31日(日)までにお申し込みの方限定で、以下の豪華特典をプレゼントいたします。

限定資料： 「25卒・26卒500人調査から見える学生の内定辞退の5つの型とは」ほか

限定動画： 前回カンファレンス特別講演、および本カンファレンスセッションのアーカイブ動画

お申し込みはこちら！ :https://campus.doda.jp/__/short_urls/4NU■弊社登壇者紹介堀尾 司(ほりお つかさ)

LUF(株)代表取締役CEO

1994年(株)リクルート入社。 2004年ソフトバンクBB(株)入社。ソフトバンク通信事業3社を兼任し、営業・技術統括の組織人事を担当。 2012年グリー(株)入社。国内の人事戦略、人事制度、福利厚生、人材開発の責任者を歴任。 2014年、東京東信用金庫に入庫し、地域活性化やスポーツチームのプロリーグ参入に向けた経 営に従事。

2022年6月ビジネス雑誌Forbes JAPANを運営するリンクタイズグループとのジョイントベン チャーLUF(株)創業、代表取締役CEOに就任。

■LUF株式会社について

LUF株式会社は、Forbes Japan運営のリンクタイズ社とのジョイントベンチャーであり、人事のトータルソリューションカンパニーとして、CANTERA ACADEMY(人事向けリスキリングプラットフォーム)、採用代行（RPO）、人事コンサルティング、副業人事マッチングサービス"CANTERA SHARE”、人事専門の転職支援"CANTERA AGENT”など、人事に関するあらゆる領域でお客様を支援しております。

2021年10月よりサービスローンチした「CANTERA（カンテラ）ACADEMY」は、人事に必要な幅広い知識を、質の高いコンテンツで学習し、成果に繋げる学習プラットフォームです。

組織開発や採用、人的資本などの豊富なジャンルのコンテンツや、通勤時間の5分を生かせるマイクロラーニングの設計による学びの提供が特徴で、現在までに約1500人の受講生がコンテンツを通して学習しています。

CANTERA ACADEMYは登録から利用まで完全無料で提供しており、どなたでも登録が可能です。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact