【取材受付開始/関西初出店】国内3店舗目「DRESSY CAFE」2025年11月1日（土）ＫＩＴＴＥ大阪にグランドオープン決定！内観パース初公開！

株式会社プラコレ

花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY」を運営する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、運営するウェディングのテーマパーク型カフェ『DRESSY CAFE』の大阪新店舗が、2025年11月1日（土）、JR大阪駅直結の商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」6階にてグランドオープンすることをお知らせいたします。

「DRESSY CAFE」大阪店 2025年11月1日（土）グランドオープン決定

PLACOLE＆DRESSYがプロデュースするウェディングのテーマパーク型カフェ「DRESSY CAFE」が、いよいよ関西エリアに初出店。2025年11月1日(土)、JR大阪駅直結の大型商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」6階にオープンいたします。DRESSY CAFEは、ウェディングドレスの試着や展示をはじめ、アフタヌーンティーやセルフフォトスタジオ、ギフト販売など、カフェの枠を超えた“体験型複合空間”です。鎌倉・名古屋に続く3店舗目として、関西エリアでも「きらめく魔法にかかる空間」をお届けします。

内観パース、ついに初公開！

「きらめく魔法にかかる空間」をコンセプトとした店舗デザインがついに形になりました。

エントランススペース

カフェのエントランスには、思わず足を止めたくなるほど華やかなアーティフィシャルフラワーがふんだんに飾られ、訪れた方はお好きなお花を袋に詰めてお持ち帰りいただける“フラワービュッフェ”を体験できます。

展示スペース

店内には、DRESSY CAFEで大人気の「オリジナルドレスアップティー」やギフトを楽しめるスペースも完備。24種類の鮮やかな紅茶は、香りを実際に確かめながら、大切なあの人へ、自分自身へのギフトとしてお好きなものをセレクトしていただけます。そのほか、焼き菓子やマカロンなどのオリジナルギフトもご用意し、選ぶ楽しさも広がります。さらに、ウェディングアクセサリーなどのアイテム展示も行い、多彩な楽しみが詰まった魔法にかかるひとときを提供いたします。

ウェディングドレス・個室スタジオ

店舗奥には、オリジナルウェディングドレスをどなたでも実際に手に取ってご覧いただける展示スペースも。洗練された個室スタジオでは、ウェディングドレスの試着体験やセルフフォト撮影もお楽しみいただけます。

メインカフェスペース

メインカフェスペースでは、季節ごとに入れ替わるドレス展示を、まるで宙に浮いているかのような幻想的な演出で展開。どのお席からも美しいドレスを眺めながら、華やかなスイーツとともに特別な時間をお過ごしいただけます。個室席も備え、アフタヌーンティーやティータイムをゆったりと楽しめる設計となっています。

グレーを基調としたスタイリッシュな空間に、ウェディングドレスやアーティフィシャルフラワー、華やかなスイーツが美しく調和し、訪れるすべての方に非日常の特別な体験をお届けいたします。

店舗情報

店舗名：DRESSY CAFE（ドレシーカフェ）

所在地： 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 JPタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F

アクセス： JR大阪駅直結

電話番号：0467-81-4587

営業時間：11:00～20:00

定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）

席数：36席 (個室3ブース)

※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP(ティザーサイト)：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka

■カフェスペース予約開始予定：

2025年10月1日(水)10:00～食べログにて予定しております

メディア関係者のみなさまへ

関西初登場。人生で一度の『きらめく魔法』を、今、体験できる場所へ。

2025年11月1日、JR大阪駅直結「ＫＩＴＴＥ大阪」にグランドオープンする『DRESSY CAFE OSAKA』は、ウェディングをテーマにした体験型カフェとして、新たなライフスタイル・ブライダルの形を提案いたします。現在、本店舗の先行内観公開にあわせて、メディア関係者様向け取材申込を受付中です。ぜひ御媒体にてご紹介・ご取材いただきたく、以下の注目ポイントをご案内いたします。

取材おすすめポイント

若年層の「結婚観」の今を映す場所として

憧れを体験として昇華する、結婚意識の変化にフィットした空間設計。変わりゆく結婚意識に寄り添い、形式だけでなく「感性」を大切にする若者たちの共感を呼ぶ場所として誕生します。

SNSで話題沸騰！「体験型カフェ」の最前線

「見る」「撮る」「シェアする」をすべて叶える、フォトジェニックな空間演出。体験がそのままコンテンツになる、今の時代・取材にぴったりなスポットです。

カフェでドレスが試着できる、国内初スタイル

ウェディングドレスが「飾り」でなく「触れられる」ものへ。国内初となる試着体験ができるカフェというスタイルは、既存の枠組みを超える提案です。

推し活の新聖地として注目度上昇中

既存の鎌倉・名古屋店では、推しカラー紅茶やセルフフォトでの「推し活」需要、利用が急増。大阪でも話題化が見込まれます。「推しカラー紅茶」や「セルフフォト」が話題に。ファン心理に寄り添う空間づくりが注目されています。

大阪駅直結という圧倒的なアクセス

アクセス、話題性、そして体験性。三拍子そろった「KITTE大阪」という立地で、関西エリアの新たな注目スポットとしての期待が高まります。

取材に関するお問合せ・ご案内

メディア取材、記事化、番組企画、インフルエンサー取材等、幅広くご相談可能です。店舗デザインの初公開に伴い、内覧取材の調整も承っております。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。

広報担当： 武藤(み)、中村

MAIL：info@pla-cole.co

Phone：0467-81-4587

今月のカバーモデル

8月号表紙

カバーモデル：俳優 豊嶋花

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202508-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMA

https://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURA

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYA

https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analytics

https://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLAN

https://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896