TOPPANホールディングス、第9回アフリカ開発会議（TICAD9）へ出展

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO：麿 秀晴、以下 TOPPANホールディングス）は、2025年8月20日(水)～22日(金)に開催される「第9回アフリカ開発会議（以下 TICAD9）」のテーマ別イベント「TICAD Business Expo & Conference」（主催：日本貿易振興機構 以下 ジェトロ、会場：パシフィコ横浜 B・Cホール（神奈川県横浜市））において、「Japan Fair」エリアにブースを出展するとともに、セミナーを開催します。

TOPPANホールディングスは、TICAD9への参加を通じて、アフリカにおける事業展開への長期的なコミットメントを示すと共に、革新的なデジタルガバメント分野のソリューションを提供することで、各国政府や自治体、NPOや企業などとの共同事業を早期に実現し、アフリカが抱える社会課題の解決と経済成長に貢献することを目指します。

ブースイメージ

■TICAD９への参加の背景と目的

TICADは、アフリカの開発をテーマとする国際会議で、日本政府が主導し、国連・国連開発計画（UNDP）・世界銀行・アフリカ連合委員会（AUC）と共同で開催されています。

TOPPANグループは、アフリカを将来の成長市場と位置づけ、2021年以降、政府系IDソリューション、スマートカード、デジタルガバメント、デジタルBPO、スマート農業、スマートシティなど多角的な事業展開を加速しています。特に、セキュア事業においては、2021年の南アフリカのシステムインテグレーター買収以降、複数の投資を通じ、38カ国以上でパスポート、国民ID、選挙関連、クレジットカード関連事業等のセキュア事業の基盤を構築してきました。これはSDGs目標16.9「すべての人々に法的な身分証明を提供する」の実現に貢献し、アフリカのデジタル変革と金融包摂を推進するものです。

このような背景を踏まえTOPPANグループはTICAD9への参加を通じて、日本政府が掲げるアフリカとのパートナーシップに基づき「アフリカと共に未来を創造するパートナー」として、デジタル技術を活用した国民の利便性向上と行政の効率化を支援し、TICADの目標達成への貢献を目指します。

■ブース出展について

ジェトロが主催するテーマ別イベント「TICAD Business Expo & Conference」は、「Japan Fair」「Africa Lounge」「イベントステージ」「テーマ展示」の4つのゾーンで構成され、ジェトロが主催するアフリカ関連イベントとしては過去最大級の規模となります。今回TOPPANホールディングスは「Japan Fair」エリアにおいて、アフリカのデジタル変革を加速させる多岐に渡るソリューションを展示します。

・主な展示内容

１.セキュアな本人認証ソリューション

高度な偽造対策技術と厳格な個人情報保護を組み合わせ、国民ID、パスポート、運転免許証などの発行・管理システムをエンドツーエンドで提供するソリューション

２.デジタル公共サービスプラットフォーム

市民、政府関係者を含むサービスユーザーにとって利便性が高い、オンライン申請、電子決済、行政データの安全な連携などを実現するプラットフォーム

３.感染症向け検査ソリューション

イムノクロマト法による在宅検査と医療データの突合・分析により、感染症の早期発見や感染経路の特定、地域別の感染傾向把握と公衆衛生対策への応用を支援するソリューション

４.スマートシティ（農業DX・防災DX・サーキュラーエコノミー）

衛星データやIoTセンサー、高速加水分解技術などを活用し、農業の生産性向上、災害リスクの軽減、廃棄物処理の革新を図る地域密着型ソリューション

■セミナーについて

「TICAD Business Expo & Conference」内でアフリカ共創戦略セミナーを開催します。アフリカで事業展開するTOPPANグループの実例に基づいたセキュアなDXソリューションやデジタルガバメントの知見を紹介します。

日時：2025年8月22日（金）12：30-13：15

場所：パシフィコ横浜「TICAD Business Expo & Conference」内イベントステージC

テーマ：TOPPAN流アフリカ共創戦略

登壇者：飯塚修弘（TOPPANデジタル株式会社 執行役員 事業開発センター長 兼 事業開発センター

アフリカ事業開発室長）

Ernie Quah (Vice President, AI & Consulting TOPPAN Ecquaria Pte. Ltd.)

Nicolas Jaouen (Head of ID Business TOPPAN Security Co., Ltd.)

■テーマ別イベント TICAD Business Expo & Conferenceについて

会期：2025年8月20日（水）～22日（金）

会場：パシフィコ横浜B・Cホール

参加予定者：アフリカ各国・各機関、民間セクター等

主催：日本貿易振興機構（ジェトロ）

■今後の目標

TOPPANホールディングスはTICAD9への参加を通じ、アフリカ現地の政府機関、企業、国際機関との「共創（Co-creation）」の姿勢を重視し、現地への深い理解と持続的関係構築を目指した複数のMoUの締結を目指します。

またTOPPANグループとして、TICAD9をアフリカ市場への強いコミットメントの場と位置付け、アフリカの経済発展およびエコシステム強化に貢献するリーディングカンパニーを目指します。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上