化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」８月号発刊のお知らせ

株式会社ソフィアリンクス

株式会社ソフィアリンクス（東京都港区、代表取締役：三原誠史）は、化粧品研究の最新の成果を発信する化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」の第8号となる8月号を8月15日に発刊いたしました。



本誌新企画として、国内外の様々な化粧品科学誌に掲載された論文・レポートを読者の皆様にお届けするコーナー「論文EyesOn」がスタートしました。第1弾は公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団様にご承諾いただき、公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団が発行する「COSMETOLOGY」より2論文を選出して掲載しました。

●8月号の内容

本号の特集は「化粧品製剤の評価機器および評価法」と題し、以下の論文を掲載しております。



論文タイトル：

・「肌のうるおい感の視触覚物理量による評価とスキンケア基剤開発への応用」

株式会社資生堂 みらい開発研究所 松森 孝平・大高 瞳・島倉 瞳・齋藤 直輝



・「化粧品開発における有用性評価の現状と戦略的アプローチ」

TOA株式会社 スキンリサーチセンター 中井 隆人・西浦 英樹



・「シャンプー・トリートメントの処方開発における評価手法」

株式会社アリミノ 田中 二郎・柴田 愛実



・「最新の分析手法を用いた化粧品製剤内部構造の可視化技術」

株式会社日産アーク 飯田 景子・磯田 綾乃・宋 哲昊・服部 真帆



・「毛髪構造ダメージの階層別評価とヘアケア製品開発への応用」

美研創新株式会社 曾 海峰・林 嫻婷・中村 美佐・楊 建中



・「ヒト皮膚の摩擦ダイナミクスと保湿効果」

山形大学 学術研究院 野々村 美宗



・「質量分析法を利用した化粧品製剤の評価技術」

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 石川 雄樹・永川 栄泰



論文 EyesOn：

・「NMR及びCryo-TEM併用によるエマルション中の化粧品原料の分散・溶解状態の定量的評価基盤の確立」

千葉大学大学院 薬学研究院 植田 圭祐



・「フォトニックウォーターコスメティクス：ほとんど水からなる色材化粧品」

東京農工大学 内田 紀之

産学連携レポート：

オリザ油化株式会社 × 北海道大学、宇都宮大学、近畿大学

「信頼度の高い研究成果で他社との競争に打ち勝つ」



連載企画：

・GLOBAL BEAUTY INSIGHT（グローバルな美容＆コスメの最新トレンド）

Mintel Japan 塚田 敏浩



・クローズアップ Cosme industry（日本の化粧品産業の注目動向と今後）

矢野経済研究所 浅井 潤司



・THE 共創市場（これからの日中化粧品産業）

日中化粧品国際交流協会理事長 楊 建中



・化粧品規制 information（アジア各国の規制の現状と対策）

ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン 花田 舞佳



・R&Dサポート（中小企業の技術課題を解決し、成長を支援する）

東京都立産業技術研究センター 機能化学材料技術部バイオ技術グループ 奥 優／利根川 朝人／月精 智子



・コラム BEAUTY SCIENCE EYE（コスメの新たな技術をユニークな視点で読み解く）

一般社団法人化粧品成分検定協会 代表理事 久光 一誠



●その他コーナー

今月号の「原料GUIDE」では「ヘアケア原料」をテーマにした新原料情報を掲載。

また、「グローバル展示会情報」では2025年8月から2026年1月までに国内外で開催される化粧品関連の展示会情報をカレンダーとしてまとめてご案内しています。



《次号予告》

特集テーマ：「光老化の最前線」

現在、編集部では、10月15日発刊の10月号の準備を進めています。どうぞご期待ください。



