コンバージョン率改善をさらに加速。EFOツール「MATTRZ EFO」が、データに基づいたフォーム改善を実現する「A/Bテスト機能」をリリース！

Mattrz株式会社

MATTRZ EFO

SaaS事業を展開するMattrz株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：横川慶毅）は、当社が提供するEFOツール「MATTRZ EFO」において、入力フォームの改善効果を検証できる「A/Bテスト機能」を、本日2025年8月13日より提供開始したことをお知らせします。

本機能の実装により、Webサイト運営者は“勘”や“経験”に頼ることなく、データに基づいた客観的な根拠を持って入力フォームの改善施策を実行できるようになり、コンバージョン率（CVR）の継続的な最大化を支援します。

【MATTRZ EFO サービスサイト】

https://mattrz.co.jp/business/saas/efo

■ 新機能「A/Bテスト機能」開発の背景

多くの企業がWebサイトからのコンバージョン率（CVR）向上を重要な経営課題と捉え、入力フォームの改善に取り組んでいます。しかし、「ボタンの色を変える」といった改善施策が、本当に効果があったのかを正確に測定することは難しく、担当者の感覚的な判断に依存してしまうケースが少なくありませんでした。

その結果、「改善したつもりが、実はCVRが下がっていた」という事態や、効果の低い施策にリソースを費やしてしまうといった課題が生じていました。



このような課題を解決するため、MATTRZ EFOは、誰でも簡単にフォーム改善のPDCAサイクルを回せる「A/Bテスト機能」を開発いたしました。

■ 新機能「A/Bテスト機能」の概要

＜本機能で実現できること＞- データドリブンな意思決定“勘”ではなく、実際のユーザー行動データに基づいて最も効果の高い改善案を選択できます。- CVRの継続的な改善一度の改善で終わらせず、継続的にテストを繰り返すことで、入力フォームのパフォーマンスを常に高い水準に保ちます。- 機会損失の削減効果の低い改善案をいち早く特定し、より効果的な施策に切り替えることで、コンバージョン獲得の機会損失を防ぎます。

■ Mattrz株式会社のコメント

「これまで多くのお客様からご要望をいただいていたA/Bテスト機能をリリースでき、大変嬉しく思います。これにより、EFOは“一度きりの改修”から“継続的な改善活動”へと進化します。MATTRZ EFOは、お客様のビジネス成長に欠かせないツールとして、今後もテクノロジーの力で企業のマーケティング活動を強力に支援してまいります。」

■ EFOツール「MATTRZ EFO」について

「MATTRZ EFO」は、既存の入力フォームにタグを一行追加するだけで、住所自動入力やリアルタイムエラー表示、離脱ブロックといった20種類以上の入力支援機能を実装できるSaaS型ツールです。ユーザーの入力ストレスを徹底的に排除し、「あと少し」での離脱を防ぐことで、Webサイトのコンバージョン率向上に貢献します。

■新規導入キャンペーン実施中

「A/Bテスト機能」を追加リリースを記念し、初期費用と初月月額費が無料になるキャンペーンを実施しております。

- キャンペーン内容：初期費用、および初月月額費用が無料- 対象：2025年8月13日～2025年8月25日までにお申し込みいただいた企業様- 適用条件：MATTRZ Lを導入の全ての企業様

■『MATTRZ EFO』サービス概要

サービス名：MATTRZ EFO（マターズイーエフオー）

提供開始日：2025年6月12日

価格：初期費用10万円、月額3万円～（税別）

サービスサイトURL：https://mattrz.co.jp/business/saas/efo

連携サービスMATTRZ CX ZERO：https://mattrz.co.jp/business/saas/mattrz_cx

■Mattrz株式会社 について

会社名：Mattrz株式会社

代表：横川 慶毅

所在地：東京都千代田区東神田1-9-8 THE WAVES AKIHABARA 2階

設立：2018年11月

事業内容 ：デジタルマーケティングの費用対効果改善を強みとしています

- 「MATTRZ LTV」ECサイトに特化した、SaaS型CRMプラットフォームの提供

- 「MATTRZ CX ZERO」SaaS型総合型CRO(WEB接客)プラットフォームの開発/運営

- 「MATTRZ Mail」メール＆SMS配信ツールの運営

- 「MATTRZ EFO」申し込みフォームで最適化ツールの提供

- 「MATTRZ LPO」ランディングページ・サイトの分析・改善、CVR改善ツールの提供

- SEO対策CMS「MATTRZ BASE」の開発/運営

- SEO対策コンテンツ開発/運営

- UI/UXアドバイザリー及びWEBサイト開発/運営

URL ：https://mattrz.co.jp/