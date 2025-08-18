元アイドル＆美容師が他参加メンバーにバレないよう”密航キス”！峯岸みなみがダンスボーカルグループWATWING・八村倫太郎に辛辣コメント！？｜『シャッフルアイランドSeason6』第6話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の第6話を、2025年8月14日（木）夜10時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『シャッフルアイランド Season6』とは？

本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーです。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っています。

また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入することも決定しています。

2025年8月14日（木）放送の第6話では、スタジオゲストとして、ダンスボーカルグループWATWINGの八村倫太郎さんが登場。ニューヨーク・屋敷さんに「今時点での推しメンは？」と聞かれた八村さんは、「フィーナさんが『誘われてももう決めたんで』みたいな感じで、自分から席を立って会話を終わらせに行く姿がかっこいい」と絶賛。その様子を見た峯岸みなみさんは「八村さんは（今回のシャッフルアイランド参加メンバーの）しんっぽいキャラな感じがする。盛り上げてくれて饒舌で、モテそうでそこまでモテないみたいな（笑）」と口にすると、八村さんはタジタジに。ニューヨーク・屋敷さんからも「ちゃんと悪口やったんかい！（笑）」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれました。

本編では、朝のゲームに勝利したIsland BLUEチームにご褒美ルールが発動。「1時間限定・1名のみIsland PINKに“密航”できる」という特別ルールのもと、美容師のりくが思いを寄せる元アイドルでダンサーのまいかを訪ねます。突如窓の外に現れたりくにまいかは驚き、スタジオの峯岸さんも「これキュンとするかも、王子様じゃん！」とコメント。2人は手をつなぎながら、限られた時間で濃密な会話を交わします。りくが「全員と話した気持ちを聞きたい」と問いかけると、まいかは「他の人と話してみて、りくといるときの楽しさとは違う楽しさを感じた。でもやっぱり、りくが一番好きかも」と気持ちを伝えます。りくも「俺も大好き」と応え、2人はハグ。さらに、「俺だけ見てて、ずっと」とりくがまっすぐに気持ちを伝え、キスへと発展。

照れた表情のまいかに、屋敷さんは「うわ、このリアクションめっちゃいいよね」、峯岸さんは「燃えるわ、時間制」と熱くコメントしました。

その後、運命の全員参加型シャッフルタイムが発動。今回のルールでは、赤い貝を引いたメンバーが、一緒に移動したい相手を1人選ばなければならないというもの。すると、みれいが思いを寄せていただいすけが赤い貝を引き、「選んだのはももちゃんです」と宣言。このまさかの指名にみれいは涙…。またも大波乱の展開となった第6話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話～第3話は、「ABEMA」にて現在も無料見逃し配信中です。さらに、2025年8月17日（日）午前8時から午後2時30分まで、午後3時30分から午後10時までの間にそれぞれ第1話から第6話までを「ABEMA」にて一挙無料放送いたします。この機会にぜひ、お楽しみください。

また、放送開始を記念して、2025年7月1日（火）から8月31日（日）までの期間限定で、江の島海水浴場の西浜と東浜にそれぞれ「シャッフルアイランド海の家Supported by C1000」をオープンしています。（※西浜は2025年9月7日（日）まで開催）番組とともに、ぜひお楽しみください。

■『シャッフルアイランド Season6』番組概要

＜第6話＞

放送日時：2025年8月14日（木）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p6

■『シャッフルアイランド』シリーズSNSアカウント

番組公式Xアカウント：https://twitter.com/shuffleisland

番組公式TikTokアカウント：https://vt.tiktok.com/ZSe6DerqD/

番組公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shuffleisland_official/

