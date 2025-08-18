【ご好評につき枠拡大】YouTube運用コンサルで企業の成長を後押しする「プロチューブ」先着10社限定で導入費用が無料！

株式会社CACTAS

株式会社CACTAS（本社：東京都千代田区、代表取締役：青木英佑）は、YouTubeチャンネルの立ち上げから戦略設計・動画制作・運用改善までを一気通貫で支援する法人向け動画マーケティング支援サービス「ProTube（プロチューブ）」において、先着10社限定で導入費用（通常50万円）が無料となるキャンペーンを2025年8月18日より開始いたしました。

キャンペーン概要

内容：スタンダードプランの導入費用（通常50万円）を先着10社限定で無料

対象：新規でスタンダードプランをご契約いただく法人様

期間：2025年8月18日（月）～ ※定員に達し次第終了

申込方法：下記フォームよりお問い合わせください

「ProTube（プロチューブ）」とは？

お問い合わせ :https://cactas.co.jp/mobal/protube/#inquiry

ProTube（プロチューブ）は企業のYouTubeマーケティングをチャンネルの立ち上げからコンテンツの制作、分析/改善までワンストップで支援するサービスです。

YouTubeのアルゴリズム、ユーザーごとの視聴傾向、VSEOに関する知識などYouTubeを伸ばすために必要な知識に精通したプロのプランナーが成果にコミット。

映像制作会社としてのノウハウを活用しコストを最大限まで抑え、業界最高水準のコストパフォーマンスを実現しています。

顧客満足度94%の徹底したホスピタリティで初めての方でも安心してご依頼いただけます。

- YouTubeチャンネルを立ち上げたいが、何から始めるべきか分からない- 社内リソース・ノウハウがなく継続的な運用ができない- 既に運用をしているが、なかなか成果が出ない

など、YouTubeマーケティングに関するありとあらゆるお悩みをプロチューブが解決します。

サービスの特長

ソリューション

詳細を見る :https://cactas.co.jp/mobal/protube/- ノウハウがなくても安心年間300件以上のプロジェクトを支援する動画制作のプロがマンツーマンで対応。YouTubeのアルゴリズム、ユーザーごとの視聴傾向、VSEOに関する知識などYouTubeを伸ばすために必要な知識に精通しているため、社内にノウハウがなくても安心してご依頼いただけます。- 予算/リソースがなくても安心映像制作会社としてのノウハウをフル活用し、コンテンツ制作のコストを圧縮。低コストながら高品質なソリューションを提供します。企画から制作～運用～分析/改善までワンストップで対応可能なので、丸投げもOK。- 数字にコミット実際の運用を通じて得た生のデータや最新のノウハウを活用し、「再生回数」や「チャンネル登録者数」の増加といった、数字にコミットするコンサルティングをご提供。チャンネルの成長を通じて企業の成長を後押しします。チャンネル・コンテンツの企画/設計

YouTubeでどのように露出をしていくのか。貴社の目的に合わせて詳細な戦略を企画します。

動画撮影/ロケ

弊社ネットワークのプロカメラマンが動画を撮影します。室内撮影も外ロケも対応可能です。

動画編集

弊社ネットワークの編集実績豊富なエディターが動画を編集します。企業チャンネルから芸能人YouTuber まで幅広い実績があります。

分析/改善

YouTubeアナリティクスを元にした数値分析とノウハウを元に目的に沿った各指標における改善施策をご提案します。

これまでの導入実績

- EC事業を営む企業のチャンネル立ち上げ- デジタルセールス＆マーケティング支援企業の動画制作+キャスティング支援- 住宅建築・リフォーム業を営む企業のチャンネル改善支援 など多数

NDAの観点から、詳細な実績はご商談にてお伝えします。まずはお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社CACTAS（カクタス）

ProTube（プロチューブ）運営事務局

電話番号：03-6778-7086

E-mail：support@cactas.co.jp

お問い合わせ :https://cactas.co.jp/mobal/protube/#inquiry

※掲載情報は2025年8月18日時点のものです。内容は予告なく変更となる場合があります。



