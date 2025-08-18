【大好評！至福の180分食べ放題】平日16時以降限定で、焼肉食べ放題のご利用時間を100分→180分に大幅延長！8/27まで

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、2025年8月18日（月）～8月27日（水）の期間限定で、平日16時以降限定で、食べ放題コースのご利用時間を通常100分のところ180分に延長いたします。

食べ放題時間延長！

＜内容＞

平日16時以降、食べ放題コースの利用時間が通常100分のところ180分に延長いたします。（ラストオーダーは利用時間終了の20分前）

＜キャンペーン対象期間＞

2025年8月18日（月）～ 8月27日（水）

上記期間の平日16時以降

※土日祝は対象外です。

※予告なく変更または終了する場合がございますので、予めご了承ください。

＜キャンペーン対象店舗＞

じゅうじゅうカルビ全店（三重熊野店を除く）

＜キャンペーン対象コース＞

大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割コース、学割スペシャルコース、進撃の焼肉コース

キャンペーンページ :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/180min.html

ドリンクバーやアイスバー、アルコールも180分に延長！

対象のコースをご注文のお客様はドリンクバー（税込275円～）、アイスバー（税込275円）、アルコール飲み放題（税込1,078円～）も180分間ご利用いただけます。

※20歳未満のお客様、お車・自転車等を運転されるお客様へのアルコール販売はお断りいたします。

ドリンクページ：

ドリンクページ :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/single/drink.html

小学生の食べ放題料金がオトクになるキャンペーンを同時開催！

小学生の食べ放題料金が、お一人様あたり最大1,420円もオトクになるキャンペーンを同時開催。こちらのキャンペーンにも時間延長が適用されます。

焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000065562.html

じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/

公式アプリ ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/lp/app/

公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@jyujyukarubi_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



