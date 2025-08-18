『タレントパワーランキング』がM1層とF1層に人気の20代女優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第393弾！
タレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。
今回ランキング第393弾として、M1層とF1層に人気の20代女優ランキングを発表。
https://tpranking.com/m1f1-20s-actress-2025
『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている20代女優について、M1層(20～34歳男性)とF1層(20～34歳女性)が回答した、それぞれの結果を調査。
皆さんは、M1層(20～34歳男性)とF1層(20～34歳女性)に支持されているタレントと聞いて誰を思い浮かべますか？
M1層は、経済的に安定している割に消費行動は控えめだが、ブランドへのロイヤルティや品質に対して高い要求をもち、特定の製品やサービスに投資する傾向がある世代です。
F1層は、新製品や新サービスといった流行に敏感な人が多く、消費動向のカギを握ると言われる世代です。
いずれもインターネットやデジタルメディアに長けたITリテラシーが高い世代で、マーケティングにおいてとても重要な層と言われています。
今回、マーケティング戦略にとって最も影響力が高いといわれるM1層とF1層に人気の20代女優に焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。
■タレントパワーランキングの調査概要
・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）
1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）
2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）
3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）
・調査手法 WEB調査
・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施
・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象
■ランキングの詳細
【M1層に人気の20代女優】
※タレントの年齢は2025年8月15日時点
【F1層に人気の20代女優】
※タレントの年齢は2025年8月15日時点
各ランキングTOP10のうち上位５名は、上表の通り。
すべてのランキングはこちら↓
M1層では、2011年放送のフジテレビ系ドラマ『マルモのおきて』で大活躍し、2025年9月公開予定の阿部寛主演映画『俺ではない炎上』に出演する女優が1位にランクイン。
F1層では、2025年春にスタートしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演して注目を集め、9月開催予定の「東京2025世界陸上」のTBS世界陸上アンバサダーに就任した女優が1位にランクイン。
他にも、2024年後NHK連続テレビ小説『おむすび』で主演した女優、モデルとしても活躍している女優がランクインしています。
今後もM1層F1層に人気の20代女優の活躍に注目してみましょう。
2025年版・M1層とF1層における20代女優TOP10を比較！
