『タレントパワーランキング』がM1層とF1層に人気の20代女優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第393弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第393弾として、M1層とF1層に人気の20代女優ランキングを発表。

https://tpranking.com/m1f1-20s-actress-2025

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている20代女優について、M1層(20～34歳男性)とF1層(20～34歳女性)が回答した、それぞれの結果を調査。

皆さんは、M1層(20～34歳男性)とF1層(20～34歳女性)に支持されているタレントと聞いて誰を思い浮かべますか？

M1層は、経済的に安定している割に消費行動は控えめだが、ブランドへのロイヤルティや品質に対して高い要求をもち、特定の製品やサービスに投資する傾向がある世代です。

F1層は、新製品や新サービスといった流行に敏感な人が多く、消費動向のカギを握ると言われる世代です。

いずれもインターネットやデジタルメディアに長けたITリテラシーが高い世代で、マーケティングにおいてとても重要な層と言われています。

今回、マーケティング戦略にとって最も影響力が高いといわれるM1層とF1層に人気の20代女優に焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

【M1層に人気の20代女優】

※タレントの年齢は2025年8月15日時点

【F1層に人気の20代女優】

※タレントの年齢は2025年8月15日時点

各ランキングTOP10のうち上位５名は、上表の通り。

すべてのランキングはこちら↓

https://tpranking.com/m1f1-20s-actress-2025

M1層では、2011年放送のフジテレビ系ドラマ『マルモのおきて』で大活躍し、2025年9月公開予定の阿部寛主演映画『俺ではない炎上』に出演する女優が1位にランクイン。

F1層では、2025年春にスタートしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演して注目を集め、9月開催予定の「東京2025世界陸上」のTBS世界陸上アンバサダーに就任した女優が1位にランクイン。

他にも、2024年後NHK連続テレビ小説『おむすび』で主演した女優、モデルとしても活躍している女優がランクインしています。

今後もM1層F1層に人気の20代女優の活躍に注目してみましょう。

2025年版・M1層とF1層における20代女優TOP10を比較！

https://tpranking.com/m1f1-20s-actress-2025

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。

・引用元が「株式会社アーキテクト」「タレントパワーランキング supported by DmMiX」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置



■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら

https://lp.architect.co.jp/talentsearch/

■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

■タレントパワーランキングデータご購入・お問い合わせ

株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

TEL: 03-4213-7718

MAIL: tpranking@architect.co.jp