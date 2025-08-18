アバント、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」へ出展

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、2025年9月2日（火）～5日（金）に開催される株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齊藤 和馬）主催「ITトレンドEXPO2025 Summer」へ出展いたします。





アバントは「経営支援」のエリアに出展いたします。

ITトレンドEXPOは、Innovation & Coが運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級・参加経験率No1※1のオンライン展示会です。

※1 2021年9月 （株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/471_1_6e45c109b9f7b9e60bd59c9849a14a43.jpg?v=202508181026 ]

先着1万名にもれなくAmazonギフトカードが当たるキャンペーン実施

先着1万名にもれなくAmazonギフトカードが当たるキャンペーン実施

詳細

詳細はイベントオフィシャルサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://it.expo.it-trend.jp/key/ltppspnl

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析のための経営支援ツール「AVANT Compass」

将来予測型 経営管理プラットフォーム「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA