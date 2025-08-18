黒柳徹子さんが85万部突破の小説『青い壺』を絶賛！「感情が手に取るように分かる。とても見事！」

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）が発行する、有吉佐和子の小説『青い壺』（文春文庫）が、累計部数85万部を突破しました。およそ50年前に発表されたこの作品は、2025年上半期 文庫ベストセラー第1位となり、前代未聞のリバイバルヒットを記録。その後も勢いは衰えず読者を増やし続けています。

さらに先週8月13日（水）にテレビ朝日『グッド！モーニング』の「エンタメワイド」で紹介されるとAmazon「本」ランキングで再び3位まで上昇し、全国の書店店頭でも大きな反響がありました。

そんな中、タレントの黒柳徹子さんが『青い壺』に感銘を受け、大絶賛のコメントを寄せてくださいました！

黒柳徹子さんのコメント

有吉佐和子『青い壺』（文春文庫）

感情が手に取るように分かる。とても見事！

8月16日の朝日新聞朝刊に、黒柳徹子さんのコメント入り広告を掲載！

『青い壺』概要

『文藝春秋』1976年1月号～1977年2月号に連載された、全13話からなる連作短編集。（単行本：1977年刊行）舞台は昭和の高度経済成長期、ある陶芸家が作った「青い壺」がさまざまな人の手に。定年退職後の夫婦関係、親の介護、相続…壺の行く先々で起こる、今に通じる人間ドラマを軽妙に描いた作品です。

一度は絶版になるも、2011年に復刊されると人気が急上昇。2023年に原田ひ香さんが「こんな小説を書くのが私の夢です」と推薦の帯文を寄せ話題に。2024年11月に NHK『おはよう日本』で特集されると、全国の書店から注文が殺到しました。

さらに

・12月にはNHK『100分de名著』で有吉佐和子特集が放送

・年明けの2025年2月には爆笑問題・太田光さんがTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』で本書を「信じられないくらいに面白い！」と絶賛

・5月には2025年上半期 文庫ベストセラー第1位（トーハン・日販・オリコン調べ）を3冠独占

など話題が続き、現在までに新装版だけで43刷62万部を発行しています。

著者プロフィール

有吉佐和子（ありよし・さわこ）

昭和6（1931）年、和歌山生まれ。

昭和31（1956）年に『地唄』で文壇デビュー。

紀州を舞台にした『紀ノ川』『有田川』『日高川』三部作、世界初の全身麻酔手術を成功させた医者の嫁姑問題を描く『華岡青洲の妻』（女流文学賞）、老人介護問題に先鞭をつけ当時の流行語にもなった『恍惚の人』、公害問題を取り上げた『複合汚染』など意欲作を次々に発表し人気作家の地位を確固たるものにする。多彩かつ骨太、エンターテインメント性の高い傑作の数々を生み出した。

昭和59（1984）年8月逝去。

書誌情報

書 名：『青い壺 新装版』

著 者：有吉佐和子

判 型：文庫判

新装版発売日：2011年7月8日

定 価：847円（税込）

ISBN：978-4-16-713710-6

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167137106