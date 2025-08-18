【AZUL BY MOUSSY (アズール バイ マウジー)】窪塚洋介さんと堀田茜さんが再びAZUL BY MOUSSYの顔に―――2025秋冬コレクション公開

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開する「AZUL BY MOUSSY(アズール バイ マウジー)」は、2025年夏コレクションに続いて窪塚洋介さんと堀田茜さんを起用し“このふたりだからこそ” AZUL BY MOUSSYが魅せる第二章2025秋冬コレクションがスタートいたします。

メンズアイテムでは窪塚洋介さんの持つ飾らない大人のムードが漂うクールさでデニムやアウタールックなどを着こなして頂き、レディースアイテムでは今期提案のヴィンテージアイテムを堀田茜さんが表現する柔らかさと強さでAZUL BY MOUSSYを体現していただきました。

公式YouTubeにて秋冬コレクション動画公開中！

https://youtu.be/2fHmqQr4rkk(https://youtu.be/2fHmqQr4rkk)

■AZUL BY MOUSSY 公式サイト（https://azul-m.com/）

■AZUL BY MOUSSY 公式INSTAGRAM（https://www.instagram.com/azulbymoussy_official/）

■AZUL BY MOUSSY 公式X（https://twitter.com/azul_by_moussy）

■AZUL BY MOUSSY 公式Facebook（https://www.facebook.com/azul.official/）

■AZUL BY MOUSSY 公式TikTok (https://www.tiktok.com/@azulbymoussy_official)

■SHEL'TTER WEB サイト (https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/）

ソリッド中綿ハイネックブルゾン \13,990(tax in) クロスパネルスウェット \5,990(tax in) ダブルニットスリムパンツ \6,990(tax in)【LEFT】B3ブルゾン \11,990(tax in) ワイドシルエットフーディ― \7,990(tax in) AZUL DENIMヴィンテージワイドペンタ― \9,990(tax in)【RIGHT】起毛総柄カーディガン \7,480(tax in) AZUL DENIM スーパーバギー \11,990(tax in) フェイクムートンブーツ \5,990(tax in)

B-HEAT 2WAY ロングチェスターコート \11,990(tax in) ツイードライクニットカーデ \6,990(tax in) AZUL DENIMヴィンテージワイドデニム \9,490(tax in)【LEFT】ブロッキンググラデーションカーディガン \5,990(tax in) 切替デザインチェックシャツ \4,990(tax in) ヘンリーネックレースフーディトップス \4,490(tax in) VENUSフレアパンツ \5,490(tax in) VENUSショートストレッチブーツ \7,480(tax in) 【RIGHT】ダブルテーラードジャケット \7,990(tax in) サムホールリブニットトップス \3,990(tax in) アシメトリーレイヤードキャミワンピース \7,990(ta in) ウェーブキャップ \3,490(tax in)

【プロフィール】

窪塚洋介 (YOSUKE KUBOZUKA)

1979年5月7日生まれ。神奈川県横須賀市出身。1995年俳優デビュー。2001年公開映画 『GO』で第25 回日本アカデミー賞新人賞と史上最年少での最優秀主演男優賞を受賞。2017年に公開された『Silence-沈黙-』(マーティン・スコセッシ監督) でハリウッドデビューを果たし、2019年に公開されたBBC×Net制作の連続ドラマ「Giri/Haji」やWOWOWで配信中の「TOKYO VICE」Season2でもメインキャストを演じるなど、海外にも積極的に進出。映画を中心に国内外問わず多数の話題作に出演し、舞台でも活躍するほか、音楽活動、モデル、執筆と多彩な才能を発揮。自身のYouTube番組やゴルフウェアブランドのプロデュースにも注力している。映画『フロントライン』が上映中のほか、主演作『次元を超える TRANSCENDING DIMENSIONS』（10月17日）公開予定。

堀田茜 (AKANE HOTTA)

(C)️寺田茉布（LOVABLE）

1992年10月26日生まれ。東京都出身。モデル活動をはじめ、「世界の果てまでイッテQ！」（NTV系）などのバラエティ番組やCM、女優としてドラマ・映画でも活躍。

毎週土曜日14:00～「ENEOS FOR OUR EARTH～ONE BY ONE～」（J-WAVE）のラジオナビゲーターを務め、雑誌「CLASSY.」「BARFOUT!」では連載も行っている。現在公開中の映画「この夏の星を見る」、ドラマ「浅草ラスボスおばあちゃん」（東海テレビ・フジテレビ系）に出演中。

"AZUL BY MOUSSY” BRAND CONCEPT"

「OUR NU STANDARD」

いつまでも古きを知り、新しいスタンダードを創ることをコンセプトに、AZUL BY MOUSSYの心豊かになる価値観を提案。メンズ&ウィメンズのアパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供している。

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業： 2000 年 3 月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：

https://www.baroque-global.com/

（公式通販サイト）：

https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS

株式会社バロックジャパンリミテッドのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/14511