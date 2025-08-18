原作屈指の人気エピソードが待望の舞台化！『舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-』U-NEXT独占でライブ配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-』を独占でライブ配信いたします。ライブ配信の対象となるのは大阪の9月7日（日）12:30公演、17:00大千秋楽公演の計2公演です。

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月に物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破しました。

TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。そして、2025年5月30日より『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の劇場公開や、TVアニメの続編となる「死滅回游」の制作も決定しており、今後の展開にますますの盛り上がりをみせています。

舞台化第4弾となる今回は、原作でも高い人気を誇る「懐玉・玉折」編を上演。後の最強の呪術師・五条、最悪の呪詛師・夏油、道を違えた2人の過去が明かされます。

このたびU-NEXTでは、大阪の9月7日（日）12:30公演、17:00大千秋楽公演の計2公演を独占でライブ配信いたします。それぞれ終演後にキャスト生コメントを配信予定です。また、アニメ・漫画はもちろん、第1弾・第2弾の舞台「呪術廻戦」シリーズも配信中ですので、ぜひあわせてお楽しみください。



舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折-

【配信期間／販売期間】

１.9月7日（日）12:30公演（マルチアングル）

・ライブ配信：9月7日（日）12:30～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～9月14日（日）23:59

・販売期間：8月18日（月）10:00～9月14日（日）20:59

２.9月7日（日）17:00公演（マルチアングル）＜大千秋楽＞

・ライブ配信：9月7日（日）17:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～9月14日（日）23:59

・販売期間：8月18日（月）10:00～9月14日（日）20:59

【視聴料】

視聴チケット価格：各3,800円（税込）

【特典映像】※終演後キャスト生コメント

１.9月7日（日）12:30公演

天内理子 役：小野晴子

黒井美里／冥冥 役：立道梨緒奈

孔 時雨 役：チャンヘ

伏黒甚爾 役：久保田悠来

２.9月7日（日）17:00公演＜大千秋楽＞

五条 悟 役：三浦涼介

夏油 傑 役：藤田 玲

家入硝子 役：石井美絵子

灰原 雄 役：前川優希

七海建人 役：立花裕大



(C) 芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会

