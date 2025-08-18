【8月第2弾】松戸G3・西武園G3などが対象！DMM競輪の超お得な目玉キャンペーン開催決定！！

合同会社DMM.com


合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司、以下DMM ）が提供する競輪投票サイト「DMM競輪」は、8月に開催が決定した各種キャンペーン情報の第2弾をお知らせいたします。



DMM競輪では、利用者にお得に楽しんでもらうための豊富なキャンペーンを毎月開催しております。


このたび開催が決定した8月18日から実施予定の注目キャンペーンをご紹介いたします。



■グレードレースキャンペーン

対象レースで、払戻金ミッション条件達成者全員にtoreta+ をプレゼントする超お得なキャンペーン！



▼対象日・対象レース


8月23日（土）～ 8月26日（火）


松戸G3　『燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯』



8月28日（木）～8月31日（日）


西武園G3　『ゴールド・ウイング賞』



▼達成条件


・各日、指定金額以上の払い戻しを指定回数以上受ける


・本リリース下部に記載のキャンペーンページ一覧からのエントリー


・参加したミッションの日に対象レースで5,000円以上の投票を実施


※賭式は「3連単」が対象です


※キャンペーン実施期間中の合計金額ではございません


※対象日ごとに達成条件が異なります



■激得キャンペーン

「入金/払戻金 残高」からのチャージ額に応じてチャージバックを行うキャンペーン！


期間内であれば、何度でも上限なしでチャージが可能です。



▼対象期間


8月21日（木）



▼達成条件


・本リリース下部に記載のキャンペーンページ一覧からのエントリー


・対象期間中「入金/払戻金 残高」から合計1,000円以上 toreta+ をチャージ



■ミッドナイトレース限定キャンペーン

対象のミッドナイト競輪の払戻金ミッションや3連単的中ミッションを達成したら必ずtoreta+　がもらえるキャンペーン！



▼対象レース


8月22日（金）・8月24日（日）・8月25日（月）・8月26日（火）・8月28日（木）・8月29日（金）



▼達成条件


・本リリース下部に記載のキャンペーンページ一覧からのエントリー


・対象レースで5,000円以上の投票を実施


※賭式は「3連単」が対象です


※対象日ごとに達成条件が異なります




各キャンペーンの条件やプレゼント内容は予告なく変更となる場合がございます。




▼キャンペーン一覧はこちらから▼


https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=tyCijhiV




その他にもDMM競輪では、新たにご利用いただく方でも参加しやすい、新規登録からミッション達成でお得にポイントがゲットできるキャンペーンも随時開催中です。


登録はこちらから：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=Nw8M3Tpe





「DMM競輪」サービス概要

DMM競輪は、スマートフォンやパソコンでいつでもどこでもカンタンに競輪投票やチャリロト・Dokanto!の購入ができるサービスです。


公式サイト ： https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=kXdIqkPg


サービス情報はこちらのアカウントから随時配信いたします。


公式X ： https://x.com/dmm_keirin



合同会社 DMM.com について

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。


※2024年2月時点




企業サイト：https://dmm-corp.com/


プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/


公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/