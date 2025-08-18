LINE NEXT、日本最大級Web3イベント「WebX2025」に出展『Mini Dapp Station』で最新体験を提供

LINE NEXT Start株式会社- LINE NEXTはWebXプラチナスポンサーとして、LINE上で提供されるWeb3の最前線を体験できる『Mini Dapp Station』を通して、会場の皆さまにMini Dappの魅力とWeb3の未来をご紹介いたします。- Mini Dapp戦略やステーブルコインを活用したビジョンについても来場者・開発者へ直接対話できる機会として活用いたします。- 8月24日にはBitgetとサイドイベントを共催し、幅広い業界関係者と交流を目指します。

2025年8月18日 - LINE NEXT Inc.（代表：YOUNGSU KO）は、8月25日（月）より東京で開催される日本最大級のWeb3カンファレンス「WebX2025」にプラチナスポンサーとして参加します。会場には、Mini Dappの世界を存分に味わえる特設エリア『Mini Dapp Station』を開設し、最新のエコシステムやWeb3戦略を来場者に直接ご紹介します。

Mini Dappの魅力を“見て・遊んで・感じる”特別な空間

8月25日・26日の2日間、Kaia DLT Foundationとの共同ブースにて、多彩なMini Dappパートナーと共に最新のWeb3体験をお届けします。Pluto Studioの人気タイトル『Capybobo』や、テレビ朝日グループのextra mileによる注目作品など、実際に触れて楽しめるゲーム試遊コーナーも登場。

展示エリア内のメディアステージでは、国内外の業界トップランナーが、日本語・英語で最新動向や知見を共有する講演を行います。また、日本のアイドル歌手によるサプライズゲスト出演など、多彩なステージ企画をご用意しています。さらに、簡単なミッションをクリアすると豪華景品が当たる抽選イベントも実施。「もっと身近に、もっと楽しく」Web3の世界を感じていただける場を目指します。

WebX メインセッション登壇

8月26日には、LINE NEXTの担当者がWebXのメインセッションに登壇し、Mini Dapp戦略とステーブルコインを活用した新たなWeb3ユーザー体験創出のビジョンについて発表します。

サイドイベント『Mini Dapp Festa』

8月24日にはBitgetと共催のサイドイベント『Mini Dapp Festa』も開催。業界関係者やファンと交流しながら、Kaiaメインネットを基盤にさらなるエコシステム拡大の可能性を探ります。ここでは、2025年8月8日にリリースされたMini Dapp, 『Coinmusme』アンバサダーの元AKB48の板野友美さんのパフォーマンスも予定しております。

累計1.3億回のユーザー体験を提供したMini Dappの世界

2025年1月にローンチしたMini Dappは、これまでに累計1億3,000万回以上、ユーザーさまに利用されており、現在約90種類のMini Dappが稼働中です。LINE NEXTは、Mini Dappの拡充やステーブルコイン導入を通じて、日本をはじめ世界中のユーザーさまにとってWeb3をもっと身近な存在にしていきます。

WebX 2025について

WebXは、Web2・Web3企業、投資家、政府関係者らが一堂に会する日本最大級のグローバルWeb3カンファレンスです。最新技術の動向共有とネットワーキングの場として、国内外から主要プレイヤーや起業家、投資家、メディア、一般来場者が参加します。2025年のWebXは、8月25日～26日に東京で開催されます。

WebX2025 開催概要

URL：https://webx-asia.com/ja/?lang=JA

日程：2025年8月25日（月）、26日（火）

会場：The Prince Park Tower Tokyo

主催：一般社団法人 WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

来場者数（見込み）：20,000人以上

参加企業数（見込み）：3,000社以上

出展企業数（見込み）：150社以上

LINE NEXT Inc.について

LINE NEXT Inc.は、Web3プラットフォーム事業の運営を担当するLINEヤフーのグループの米国法人であり、グローバルなWeb3エコシステムの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.linenextcorp.com/

【Mini Dapp / Dapp Portal】

サービス開始日：2025年1月22日

サービス地域：グローバル

対応言語：日本語、英語、タイ語、中国語（繁体）

公式サイト：https://dappportal.io

LINE公式アカウント：https://page.line.me/045hipdc

日本語公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dapp_portal_jp

日本語公式Medium： https://medium.com/dapp-portal/japanese/home