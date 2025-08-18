LLMにおける貴社の現在地を把握できる「LLMO診断」を開始【サクラサクマーケティング株式会社】

サクラサクマーケティング株式会社

サクラサクマーケティング株式会社(本社：東京都渋谷区渋谷、ねぎお社長：根岸雅之)は、LLMにおける貴社の現在地を把握するためのサービス「LLMO診断(https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/llmo)」を開始しました。

■社会的背景

今日のビジネス環境において、生成AI、特に大規模言語モデル（LLM）は、企業の生産性向上や新たな価値創造の可能性を秘めた強力なツールとして注目を集めています。しかしその一方で、「どうすればLLMで言及されるのか」「AIOでどのくらい拾われているのかわからない」といった課題に直面している企業も少なくありません。

このような背景の中、サクラサクマーケティングでは、企業のLLMOへの不安を払しょくすべく「LLMO診断」の提供を開始いたします。私たちは、まずは新時代のSEOともいうべきLLMOについて、貴社の現在地点を把握するお手伝いをさせていただきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WnTQqeMD6PI ]

■サービス概要

そもそも、LLMO（Large Language Model Optimization）とは、大規模言語モデルの最適化と訳され、Gemini、ChatGPT、Perplexityといった生成AIに、自社のコンテンツが適切に引用・参照されることを目的として最適化する手法を指します。

本サービスでは、まずはLLMにおける貴社の掲載率やセッションなどがどのような状況なのかを、以下の5点を基準に可視化します。

- AI経由のセッション‧CV調査- 重要プロンプトの掲載率調査- AI経由からの着地ページ調査- LLMOチェックリスト診断- AIOの掲載状況調査

まずは、AIの流入状況やAIと自然流入の違い、GA4をベースに現状の流入状況を調査します。そして、AIOの引用率、競合の露出状況、AIOで狙えるKWのリストアップと引用状況などの調査を行い引用状況を可視化します。

その後、重要プロンプトの自社・競合の引用状況を調査。続いて重要プロンプトのリストアップと主要AIサービス毎の自社・競合の引用状況の調査も行います。またLLMOで重要と考えられる項目をチェックし、弱点の可視化をします。

最後に、診断結果を元に、LLMOの方針と施策をご提案いたします。

■アウトプットイメージ

■LLMO診断におすすめの対象の方

・自社サイトがChatGPTやGeminiなど、AIの回答に引用されているかの現状把握が出来ていない企業様

・LLM対策（LLMO）の必要性は感じているが、何から始めたら良いかわからないご担当者様

・生成AIからのWebサイトへの流入やコンバージョンが、どの程度発生しているか可視化したい企業様

・競合他社がLLMでどのように言及・評価されているか、客観的なデータで把握したい方

・既存のSEOコンテンツやWebサイトの構成が、LLM時代にも通用するのか不安を感じている方

・経営層や上長に対し、データに基づいてLLM対策の重要性や具体的なアクションを提案したいご担当者様

お問い合わせはこちらから(https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/llmo)

■サクラサクマーケティング株式会社について

◇サービス紹介

１．SEOコンサルティングサービス

「SEOの正解 or SEOの成果」どちらをお求めですか？

成果にこだわるならサクラサクにお任せください。

https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/seo-consulting

２．コンテンツ記事制作代行サービス

「コスト vs パフォーマンス」 どちらも重要ですよね？

AIも活用しながら高品質なコンテンツを制作するならサクラサクにお任せください

https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/writing

◇サクラサクの特徴

１.高品質で低価格ーSEO対策のインフラ企業を目指す

２.分かりやすいSEOー経営者にも理解できる施策方針

３.誠実な対応、嘘をつかないー成果の近道はパートナーシップ

◇会社概要

社名：サクラサクマーケティング株式会社

URL ：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp

代表取締役会長CEO：林 亨

取締役社長COO：根岸 雅之（ねぎお社長）

設立：2005年8月8日

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 YAZAWAビル3階

◇事業内容

・SEOコンサルティング

・コンテンツマーケティング

・CROコンサルティング

◇サクラサクSEOサービスサイト

https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/

◇社長について

ねぎお社長

サクラサクマーケティング株式会社 社長。（通称：ねぎお社長）

1980年生まれ 東京都稲城市出身。約20年間SEOコンサルティング、コンテンツマーケティングに従事。 2006年にSEM コンサルタントとして、インターネット総合代理店、株式会社オプトに入社。

リスティング、ディスプレイ広告の運用から、SEOの施策提案など主にキーワードマーケティング領域に特化した業務に従事。同年10月に、当時4名のベンチャー企業であった当社の役員と共鳴し、転職。入社後は、営業をはじめ、SEOコンサルティング、新規事業開発、自社マーケ、人事、財務と幅広い領域を経験し、営業部長、執行役員、取締役と経て、2015 年に社名変更とともに取締役社長に就任。 SEOコンサルタントとして大規模サイトから新規サイトまで、売上向上に繋がるコンサルティングを武器に200サイト以上の実績。 現在は、サクラサクラボの編集長、ねぎお社長のSEOチャンネルでの情報発信などの自社マーケティングを通じてBtoBマーケティングにも精通し、ここで培ったノウハウをもとにコンサルティングを展開。

ねぎお社長のSEOチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCIyw5f9LV2xMRP_RkR9AT5Q

ねぎお社長のX

https://x.com/negiosakurasaku

ねぎお社長の書籍：『なぜほとんどのコンテンツマーケティングが失敗に終わるのか』

https://www.amazon.co.jp/dp/4867281042/