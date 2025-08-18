jinjer¡¢´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ¡ì25 ²Æ¡×¤Ë½ÐÅ¸

jinjer³ô¼°²ñ¼Ò

¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëjinjer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÉÚ±Ê ·ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)～8·î20Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'25 ²Æ¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£




¡ØÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'25 ²Æ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç780¼Ò¤Î½ÐÅ¸À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¾¦ÃÌ·¿Å¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý¤Ê¤É´ÉÍýÉôÌçÉ¬¸«¤ÎÅ¸¼¨²ñ8¤Ä¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ï¡Ö¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¥·¥¹¥Æ¥àÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸´ü´ÖÃæ¡¢¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»öÏ«Ì³¡× (https://hcm-jinjer.com/jinji/)¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¶ÐÂÕ¡×(https://hcm-jinjer.com/kintai/)¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãーµëÍ¿¡×(https://hcm-jinjer.com/payroll/) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡×(https://hcm-jinjer.com/workflow/)¡¡ ¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー·ÐÈñ¡×(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)¡¡¡¡¡¡ ¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»öÉ¾²Á¡×(https://hcm-jinjer.com/evaluation/) ¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥µー¥Ù¥¤¡×(https://hcm-jinjer.com/survey/) ¡¡¡¡¡¡ ¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡× (https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãーe¥éー¥Ë¥ó¥°¡×(https://hcm-jinjer.com/e-learning/) ¡¡


¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãーÊ¡Íø¸üÀ¸¡×(https://hcm-jinjer.com/benefits/) ¡¡


³«ºÅ³µÍ×


Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡¡¡§Âè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'25 ²Æ


²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)9:30～18:00


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯8·î20Æü(¿å)9:30～16:00


jinjer¾®´Ö°ÌÃÖ¡§3-16


²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦2¥Ûー¥ë


¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò


Å¸¼¨²ñURL¡¡¡§https://dxpo.jp/real/box/tokyo/


¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¿Í»öÉ¾²Á¡¢¥µー¥Ù¥¤¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹­¤¤¿Í»ö¶ÈÌ³¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÅý¹ç·¿¿Í»ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò»ý¤Ä¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¡×¤ò¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëµ­Ï¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¡¦¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£



Àµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î"´ª"¤ò"³Î¿®"¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£


¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×


https://hcm-jinjer.com/


²ñ¼Ò³µÍ×


²ñ¼ÒÌ¾¡§jinjer³ô¼°²ñ¼Ò


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 6-11-3 WeWork D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÉÚ±Ê ·ò


¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://jinjer.co.jp/


ºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡§https://jobs.jinjer.co.jp/position/