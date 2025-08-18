jinjer¡¢´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ¡ì25 ²Æ¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëjinjer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÉÚ±Ê ·ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)～8·î20Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'25 ²Æ¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'25 ²Æ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç780¼Ò¤Î½ÐÅ¸À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÃÌ·¿Å¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý¤Ê¤É´ÉÍýÉôÌçÉ¬¸«¤ÎÅ¸¼¨²ñ8¤Ä¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ï¡Ö¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¥·¥¹¥Æ¥àÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸´ü´ÖÃæ¡¢¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»öÏ«Ì³¡× (https://hcm-jinjer.com/jinji/)¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¶ÐÂÕ¡×(https://hcm-jinjer.com/kintai/)¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãーµëÍ¿¡×(https://hcm-jinjer.com/payroll/) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡×(https://hcm-jinjer.com/workflow/)¡¡ ¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー·ÐÈñ¡×(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»öÉ¾²Á¡×(https://hcm-jinjer.com/evaluation/) ¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥µー¥Ù¥¤¡×(https://hcm-jinjer.com/survey/) ¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡× (https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãーe¥éー¥Ë¥ó¥°¡×(https://hcm-jinjer.com/e-learning/) ¡¡
¡¦¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãーÊ¡Íø¸üÀ¸¡×(https://hcm-jinjer.com/benefits/) ¡¡
³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡¡¡§Âè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'25 ²Æ
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)9:30～18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯8·î20Æü(¿å)9:30～16:00
jinjer¾®´Ö°ÌÃÖ¡§3-16
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦2¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Å¸¼¨²ñURL¡¡¡§https://dxpo.jp/real/box/tokyo/
¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¿Í»öÉ¾²Á¡¢¥µー¥Ù¥¤¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¿Í»ö¶ÈÌ³¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÅý¹ç·¿¿Í»ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò»ý¤Ä¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¡×¤ò¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¡¦¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î"´ª"¤ò"³Î¿®"¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×
https://hcm-jinjer.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§jinjer³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 6-11-3 WeWork D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÉÚ±Ê ·ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://jinjer.co.jp/
