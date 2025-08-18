最後のひとくちまでずっとホカホカの食事を楽しめる、専用皿付き保温プレート『フードウォーマーディッシュ(Dish)』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『フードウォーマーディッシュ(Dish)』を8月18日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

「THANKO」は日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。

本製品は、料理を最後のひとくちまで温かく保つことができる保温プレートです。

本体サイズは幅250×奥行295×高さ23(mm)で、卓上に気軽に置ける薄型でコンパクトなサイズ。

最大130℃に温まる保温プレートと、熱伝導率が高い付属の専用アルミ皿で、料理をより効率的に保温。

普段使っているお皿や鍋、さらには食品パックやアルミホイルも使えるので、幅広い食事シーンに対応。

IH非対応の鍋などにも対応しており、フライパンや土鍋なども調理後そのまま置けて保温ができます。

保温プレートは80℃～130℃の範囲で10℃単位で温度を調整可能。操作方法はシンプルなタッチ式。

1時間で自動で電源が切れるオートオフ機能付きで、安全性も兼ね備えています。

プレート面はガラストップを採用し、汚れてもさっと拭くだけで汚れも簡単に落とせます。

みんなで食べるピザなど、すぐに冷めてしまう。温かさをキープしたまま最後まで美味しく食べたい。

そんなシーンにお勧めの「フードウォーマーディッシュ(Dish)」です。

＜製品特長＞

■最大130℃の高温プレートと専用アルミ皿で料理を保温

■80℃～130℃の広範囲な温度設定に対応

■熱伝導率の高い専用アルミ皿を使えばより効率よく保温

■専用皿以外にも、普段のお皿や鍋・食品パック・アルミホイルにも対応

■本体は高さ約2cmの薄型設計、収納場所を選ばない省スペース設計

■ガラス製プレートでサッと拭くだけのお手入れ簡単仕様

■1時間で自動的に電源が切れる安心のオートオフ機能搭載

＜仕様＞

・サイズ／本体：幅250×奥行295×高さ23(mm)

専用皿：幅255×奥行255×高さ20(mm)

・本体重量／約740g

・電源／AC100V 50/60Hz

・消費電力／150W

・設定温度／80～130℃(1時間でオートオフ)

・コード長／約1.4m

・材質／本体：ABS、PP、強化耐熱ガラス/皿：アルミ＋シリコン加工/シリコンリング：シリコン

・セット内容／本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅285×奥行335×高さ60(mm)

・パッケージ込み重量／約1.1kg

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2025/08/18

・型番/JAN／FDWD25SWH / 4580060600984

フードウォーマーディッシュ(Dish)

[販売価格] 8,980円 (税込)

