「電源の縛り」から自由に-ABW時代に対応する「ポポフmini」シリーズ、9月発売開始

シーテック株式会社

シーテック株式会社（英語表記：Swiftechie., Ltd. 本社：東京都中央区、代表取締役：松江芳夫）は、オフィス内のチーム利用で好評のポータブル電源「ポポフ(https://www.swiftechie.com/product/popohu.html)」に続き、ABW（Activity Based Working：仕事の内容や目的に応じて働く場所を自由に選ぶ働き方）に対応した個人利用に最適化された3モデル「ポポフmini(https://www.swiftechie.com/popohu_mini/)」「ポポフmini Quad(https://www.swiftechie.com/popohu_mini/)」「ポポフmini Lite5(https://www.swiftechie.com/popohu_minilite5/)」を発表します。

ポポフminiは2025年9月15日、QuadとLite5は同年9月30日に発売予定です。

背景

2024年に発売したポータブル電源「ポポフ」は、オフィス内の会議室や打合せコーナーなど「電源の場所に縛られない柔軟な働き方」を可能にし、多くのユーザーから高い評価を得ました。利用者からは「オフィス内だけでなく、カフェやコワーキングスペース、自宅、さらには学校や病院でも使いたい」といった声が寄せられました。こうした声をもとに、個人利用に最適化した新モデルを開発しました。

新モデルの概要と特長

利用シーン

■ ポポフminiシリーズ共通の特長- 最大3台までの同時給電が可能（ノートPC／タブレット／スマートフォンなど）- USB充電ケーブル（PD対応）を本体に収納しており、スマホやPC用のケーブルやACアダプターを持ち歩かずに充電可能- 高出力かつ軽量設計。オフィス・学校・病院・カフェ・家庭などで幅広く活用- 災害・停電時には非常用電源としても安心■ ポポフmini：軽量×多用途のスタンダードモデル- 重さ約800gのコンパクト設計- 持ち手付きで施設内の持ち運びが簡単- オフィス、カフェ、コワーキングスペース、自宅など、場所を問わず幅広く活用可能■ ポポフmini Quad：オフィスや店舗など施設単位での運用に最適なセットモデル- ポポフmini 4台セット- 4台同時充電可能なハンドル付きチャージステーションを付属- チームや部署、施設単位での導入に最適■ ポポフmini Lite5：軽量＆機能特化の5台パック- ポポフminiを軽量化したモデル（Qi2ワイヤレス充電機能を省略）- 5台同時充電可能なハンドル付きチャージステーションでまとめて管理- 専用ステーション以外では充電できない設計による盗難抑止オフィス

教育現場

医療現場

カフェ

【オフィス】

フリーアドレス席や会議中でも、電源の場所に縛られず柔軟な作業が可能

【教育現場】

授業中の充電切れを防止し、GIGAスクールを支援

【医療現場】

回診時などノートPCやタブレットの電源確保に。軽量で持ち運びやすい

【飲食店・カフェ】

来店客に快適な充電環境を提供することで顧客満足の向上

【家庭】

リビングや寝室など、コンセント位置に左右されずに利用可能

【イベント・災害時】

臨時の電源や非常用電源としても活躍

販売スケジュール

開発者メッセージ

- ポポフmini： 2025年9月15日発売予定- ポポフmini Quad：2025年9月30日発売予定- ポポフmini Lite5： 2025年9月30日発売予定

「ポポフ」は、電源がない・コードが届かない・充電切れが心配といった不便を解消し、人々を「電源の制約」から解き放つために生まれました。今回の新モデルは、働く人・学ぶ人・暮らす人すべてに、場所にとらわれない自由な環境を提供します。当社は、電源に縛られない環境づくりを通じて、より豊かな社会の実現に貢献してまいります。

商品スペック

販売価格

ポポフmini/Quad[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61192/table/14_1_861b4fe043608cf9c4e68818515dbe25.jpg?v=202508180955 ]ポポフmini Lite5[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61192/table/14_2_b6f93c5f26aa4dff364b444f8e13c1bd.jpg?v=202508180955 ]

オープン価格

※販売価格は各販売店にてご確認ください

会社概要

社名：シーテック株式会社

所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-14-5 金盃第3ビル7階

設立：2017年10月

代表者：代表取締役 松江芳夫

事業内容：IoT製品の開発・販売

システムソリューション（システム開発、インフラ構築、システム運用保守）

AIソリューション

URL：https://www.swiftechie.com

問合せ先

シーテック株式会社 広報担当：岩本 豊

TEL：03-6222-8452

E-mail：info@swiftechie.com