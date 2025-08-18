【8月20日(水)/Webセミナー】WSUSからの脱却：クラウド時代のパッチ管理戦略を開催いたします

テクバン株式会社

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：高松 睦夫※、以下テクバン）は、SB C&S株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下SB C&S）と共催しWebセミナー「WSUSからの脱却：クラウド時代のパッチ管理戦略」を開催いたします。



■セミナー概要

Windows Server Update Services（WSUS）は長年、企業のパッチ管理を支えてきました。しかし、クラウド化の流れが加速する中、2024年にMicrosoftからWSUSの廃止方針が発表されました。

本セミナーでは、WSUSの代替として、クラウドベースのパッチ管理への移行についてご説明します。また、Microsoft Intune、Windows Autopatchなどの最新ツールを活用し、セキュリティ強化・運用効率化・自動化を実現する方法もあわせて紹介します。

「WSUSの代替は何か？」「移行のタイミングは？」「クラウド管理のメリットは？」といった疑問に答える、IT管理者必見のオンラインセミナーです。

■セミナー内容

・WSUS廃止アナウンスと代替手段について

2024年9月にマイクロソフトからWSUSの廃止アナウンスが発表され、どのように対応するべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。アナウンス内容や、その後のアナウンスの表現変更について、ご説明します。

また、廃止に伴い、どのような対処が必要なのか、ご案内します。

・Microsoft IntuneとWindows AutoPatchとは

クラウド時代のパッチ管理において、Microsoft IntuneとWindows Autopatchは、従来のWSUSに代わる強力な選択肢です。本セッションでは、両ツールの基本機能と役割、そしてそれぞれがどのようにパッチ管理の自動化・効率化・セキュリティ強化に貢献するのかをわかりやすく解説します。

・Azure Update Managerとは

クラウドネイティブな環境におけるパッチ管理の新たな選択肢として、Azure Update Managerが注目されています。本セッションでは、Azure Update Managerの基本機能の紹介だけではなく、実際の設定方法・手段についてもご紹介します。

◇開催日程：2025年8月20日(水)14：00～15：00

◇定員：100人

◇参加費用：無料

◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/2025820_14webwsus/

※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。

■企業情報

SB C&S株式会社

URL：https://cas.softbank.jp/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役社長 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

プロダクトサービス

ビジネスアウトソーシング

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/



※高松の高は梯子高