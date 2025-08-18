AGM、軍用耐久スマートウォッチ「Legion Pro」を日本発売 - 5ATM防水・GPS内蔵・最大9日間駆動

AGM Mobile Limited

2025年8月18日 - AGMは、耐環境性能に優れたスマートウォッチ「Legion Pro」の日本市場向け販売を開始しました。IP68/5ATM防水規格とMIL-STD-810H軍用耐久認証を取得した本製品は、アウトドア活動から日常的な健康管理までをサポートします。

【製品の特長】

1. 過酷環境対応設計

● MIL-STD-810H認証：衝撃・振動・温度変化に対する耐久性を検証済み

● 5ATM防水 + IP68防塵防水：水深50mでの使用に対応（10分間耐性）

● 強化ガラス採用：コーニング ゴリラガラス3（GG3）を表面保護に採用

● 交換用ツインストラップ付属：ブラック＆オレンジのストラップを同梱

2. 行動支援機能

● 内蔵GPSチップ(BCM47755)：位置表示と軌跡記録をサポート

● オフライン地図対応：AGM Nexusアプリで事前ダウンロード可能

● 環境センサー搭載：気圧計・高度計を内蔵

● Bluetooth 5.3通話：手首からの着信応答が可能

3. ヘルスケアシステム

● 24時間バイタル監視：

- 心拍数モニタリング（高心拍アラート対応）

- 血中酸素濃度(SpO2)測定

- 睡眠分析・ストレス検知

● 100種以上のスポーツモード：水泳モードを含む自動活動検出

● 健康リマインダー：水分補給通知・活動目標達成通知

4. 実用的な仕様

● 最大9日間駆動：370mAhバッテリー（通常使用時）

● オフライン決済：Alipay対応（SEチップ内蔵）

● 31言語対応：日本語を含む多言語サポート

● カスタム文字盤：複数デザインを選択可能

【製品仕様】

※注意事項：

● GPS機能は経路ナビゲーション非対応

● Bluetooth通話には接続端末が必要

【発売情報】

● 発売日：2025年8月16日（本日より発売）

● 価格：14,980 JPY（税込）

● 購入先：

- 公式オンラインストア：https://www.agmmobile.jp/products/agm-watch-legion-pro/

お問い合わせ：AGMジャパン広報部 / media@agmmobile.com

AGMについて

過酷環境向けモバイルデバイスの専門メーカー。防塵防水技術に関する特許を複数保有。