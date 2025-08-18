AGM、軍用耐久スマートウォッチ「Legion Pro」を日本発売 - 5ATM防水・GPS内蔵・最大9日間駆動
2025年8月18日 - AGMは、耐環境性能に優れたスマートウォッチ「Legion Pro」の日本市場向け販売を開始しました。IP68/5ATM防水規格とMIL-STD-810H軍用耐久認証を取得した本製品は、アウトドア活動から日常的な健康管理までをサポートします。
【製品の特長】
1. 過酷環境対応設計
● MIL-STD-810H認証：衝撃・振動・温度変化に対する耐久性を検証済み
● 5ATM防水 + IP68防塵防水：水深50mでの使用に対応（10分間耐性）
● 強化ガラス採用：コーニング ゴリラガラス3（GG3）を表面保護に採用
● 交換用ツインストラップ付属：ブラック＆オレンジのストラップを同梱
2. 行動支援機能
● 内蔵GPSチップ(BCM47755)：位置表示と軌跡記録をサポート
● オフライン地図対応：AGM Nexusアプリで事前ダウンロード可能
● 環境センサー搭載：気圧計・高度計を内蔵
● Bluetooth 5.3通話：手首からの着信応答が可能
3. ヘルスケアシステム
● 24時間バイタル監視：
- 心拍数モニタリング（高心拍アラート対応）
- 血中酸素濃度(SpO2)測定
- 睡眠分析・ストレス検知
● 100種以上のスポーツモード：水泳モードを含む自動活動検出
● 健康リマインダー：水分補給通知・活動目標達成通知
4. 実用的な仕様
● 最大9日間駆動：370mAhバッテリー（通常使用時）
● オフライン決済：Alipay対応（SEチップ内蔵）
● 31言語対応：日本語を含む多言語サポート
● カスタム文字盤：複数デザインを選択可能
【製品仕様】
※注意事項：
● GPS機能は経路ナビゲーション非対応
● Bluetooth通話には接続端末が必要
【発売情報】
● 発売日：2025年8月16日（本日より発売）
● 価格：14,980 JPY（税込）
● 購入先：
- 公式オンラインストア：https://www.agmmobile.jp/products/agm-watch-legion-pro/
お問い合わせ：AGMジャパン広報部 / media@agmmobile.com
AGMについて
過酷環境向けモバイルデバイスの専門メーカー。防塵防水技術に関する特許を複数保有。