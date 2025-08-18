ORICO MiniLink M49P：Mac mini M4専用9-in-1拡張ドック - 50%OFFセール中！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO MiniLink M49Pは、Mac mini M4に最適化された9-in-1拡張ドック。10Gbps高速転送を実現し、SSD増設可能、USB-A×4、SD/TFカードリーダー、耳麦分離など、Mac miniの弱点を全て補完するプロ仕様のドッキングステーションです！

ORICO MiniLink M49P は、Mac mini M4 に最適化された 9-in-1 ドッキングステーション です。10Gbps高速転送、SSD増設可能、静音冷却ファン を搭載し、Mac miniのストレージ不足とUSB-Aポート不足を同時に解決します。現在、期間限定で50%OFFの超特価キャンペーンを実施中！

【キャンペーン情報】

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQD8VXXK

クーポンコード：ORICOM49P

割引率：50%コード

通常価格：10,980円 → 5,490円

終了日：2025-8-24 23:59JST

【製品の特徴】

ストレージ拡張でコスト削減

このドッキングステーションはM.2 SSD（NVMe/SATA両対応、2280サイズ専用）を増設可能、最大8TBのSSD容量拡張でき、最大10Gbps高速データ転送速度も実現できます。高額ストレージアップグレードより圧倒的コスパ。磁着式カバーでSSD交換も簡単です。

9-in-1 接続不足を解消

このMac mini Ｍ4用USBハブはUSB-A 3.2 (10Gbps)×2 、 USB 2.0×2、3.5mm耳麦分離、TF/SDカードリーダー、M.2スロット（NVMe & SATA）を内蔵、ワンストップで拡張可能です。

Mac mini M4と一体化デザイン

USBハブはMac mini M4&M4 Proと同寸法、同カラーにより一体感を実現できます。内蔵360°通気口と熱暴走を防ぐ45℃自動調整ファン搭載、システムで長時間安定動作できます。

10Gbps高速転送

拡張ドックはUSB-C (10Gbps) 接続により、大容量ファイルも瞬時に転送、動画編集やデータバックアップが快適に、Mac mini M4 の性能をフル活用できます。

幅広い互換性

12V/3Aアダプタが付属しており、転送がより安定します。まだMac mini M4 & M4 Pro以外にも、Mac OS、Windows、Harmony OS、Linux、Android、iOSなど、多様なデバイスに対応。さらに、製品には1年間の保証が付いており、安心してお使いいただけます。

まとめ

ORICO MiniLink M49Pは、Mac mini M4ユーザー向けの最強拡張ドックです。50%OFFキャンペーン中にぜひご検討ください！