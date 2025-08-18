【トヨタ自動車】オープンバッジ×デジタルスキル：社員の成長を可視化（9月4日開催）

一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク


一般財団法人オープンバッジ・ネットワークは、トヨタ自動車株式会社によるオープンバッジ活用事例の無料オンラインセミナーを開催することをお知らせします。



トヨタ自動車では、DX推進と人的資本経営の一環として「オープンバッジ」を活用し、従業員のスキル可視化と育成を戦略的に進めており、企業内での発行数も国内トップクラスを誇るなど、DX推進や人的資本経営の文脈においても注目されています。


本セミナーでは、新木 健 様（デジタル変革推進部 DX人財育成室 主幹）より、同社の導入事例を通じて、スキルの見える化が組織の学習文化や人材戦略にどう貢献しているかをご講演いただきます。


人的資本経営やDXに関心のある皆様にとって、実践的な知見を得られる貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。



＼ 参加無料・オンライン開催・事前申込制 ／


■セミナー概要


・タイトル：　【トヨタ自動車】オープンバッジ×デジタルスキル：社員の成長を可視化


・開催日時：　2025年9月4日（木） 15:00～16:30


・開催場所：　オンライン（Zoom）


・参加費：　　無料


・対象者：　　会員または入会を検討する団体の担当者


・詳細：　　　https://www.openbadge.or.jp/event/seminar-250904.html



■申込フォーム


https://forms.office.com/r/5FYrNR39RP



【一般財団法人オープンバッジ・ネットワークについて】


団体名：　　一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク


設立：　　　2019年11月1日


所在地：　　東京都新宿区西新宿7-2-4　新宿喜楓ビル3階


事業内容：　オープンバッジによる電子認証の普及


URL：　　　https://www.openbadge.or.jp/



【 本件に関するお問い合わせ 】


一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク 事務局


e-mail：cs@openbadge.or.jp