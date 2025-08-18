jinjer、人事・経理・総務・法務向けの総合展「バックオフィス World 2025 夏 大阪」に出展

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長CEO：冨永 健）は、2025年8月27日(水)～8月29日(金)に開催される『バックオフィス World 2025 夏 大阪』に出展することをお知らせします。

『バックオフィス World 2025 夏 大阪』では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーを通して、最新トレンドを学ぶことができます。

出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムの紹介をしますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

「ジンジャー」のサービスラインナップ

・「ジンジャー人事労務」 (https://hcm-jinjer.com/jinji/)

・「ジンジャー勤怠」(https://hcm-jinjer.com/kintai/)

・「ジンジャー給与」(https://hcm-jinjer.com/payroll/)

・「ジンジャーワークフロー」(https://hcm-jinjer.com/workflow/)

・「ジンジャー経費」(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)

・「ジンジャー人事評価」 (https://hcm-jinjer.com/evaluation/)

・「ジンジャーサーベイ」 (https://hcm-jinjer.com/survey/)

・「ジンジャー人事データ分析」(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)

・「ジンジャーeラーニング」(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)

・「ジンジャー福利厚生」(https://hcm-jinjer.com/benefits/)

開催概要

展示会名称 ：バックオフィス World 2025 夏 大阪

会期 ：2025年8月27日(水)～8月29日(金) 10:00~17:00

jinjer小間位置：S01-31

会場 ：インテックス大阪

主催 ：バックオフィス World 実行委員会

展示会URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の“勘”を“確信”に変える。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/