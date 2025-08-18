要件定義の自動生成機能が追加！要件定義×生成AI「CoBrain（コブレイン）」に「Studio機能 β版」リリース！
株式会社エクスモーション（代表取締役社長：渡辺 博之）は、要件定義書の添削を生成AIで瞬時に行える「CoBrain（コブレイン）」を2023年にリリース、そこから2年、関連文書からユースケースやクラス図（ドメインモデル）の作成までが圧倒的なスピード感で作成される、生成機能「Studio機能」のβ版をリリースしたことを報告いたします。
要件定義書作成にかかる時間を 最大で 97%削減
※当社内検証
【要件書作成エージェント機能「Studio機能」の画面イメージ】
CoBrain 公式サイト :
https://cobrain.jp/
要件定義を加速する「Studio機能」でできること
・要求分析支援
関連文書からユースケースやクラス図（ドメインモデル）の作成が可能
・USDMに至る要件書の作成
上記の要求分析結果や、システム企画文書や機能仕様書、制御仕様書などから
USDM形式の要求仕様の作成
※USDMとは 清水吉男氏が提唱した要件定義を正確に記述するための手法 ※支援範囲や機能は、現時点ベータ版提供開始時点の内容で、順次拡張予定
▼▼要件定義書作成時間を実際に検証した結果▼▼[表: https://prtimes.jp/data/corp/120783/table/7_1_70f604b0a5d2ddce9b41adc267be4f60.jpg?v=202508181155 ]
※当社内検証
・圧倒的な時間短縮
当社内の検証では、要件書作成にかかる時間を最大で97%削減できることが
確認。お客様の要件定義プロセスの革新に貢献します！
・直感的で簡単な操作
ChatGPTのような汎用AIと比較し、より少ない会話指示で
高精度な要件書を作成
・効率的な成果物管理
会話を通じて生成された要求分析結果等は自動的に保存され、
後から簡単に確認・編集可
・豊富なプレビュー機能
Markdown形式の要件書はもちろん、UML図などの視覚的な成果物も
リアルタイムでプレビュー
CoBrain 生成機能 お問合わせ :
https://cobrain.jp/form/contact-us/
無料ウェビナー開催！【生成AI時代開発業務はどう変わる？】AIで開発生産性を劇的に高める方法と、8割の企業が陥るAI導入の3つの失敗パターン
生成AIの進化は止まることなく、直近1年間で大半の日本企業が導入を進めています。特に、開発業務での生成AI活用の動きは激しく、コーディングや要件定義などあらゆる場面で生成AI活用による生産性向上が進んでいます。
一方で、
- 生成AIを開発業務にどのように活用できるのかイメージが湧かない
- 生成AIで開発生産性を向上させる方法が知りたい
といったお悩みを抱えている企業担当者の方も多いでしょう。
しかし、正しい手順を押さえておけば、生成AIを開発業務に活用することは決して難しくありません。組織として生成AI活用を投資対効果高く進めるためには、ある決まった型があるのです。
こんな方におすすめのセミナーです
- AIによって、要件定義やPoCを含む一連の開発業務を効率化する方法が知りたい
- 生成AIの登場により、開発業務がどのように変わるのかが気になる
- 会社として、投資対効果高く生成AIの導入を進める方法が知りたい
詳細を見る :
https://algox.co.jp/exmotion-algox-seminar?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85n9eN-i9Lih8sQfDshLRV8gImnOUYhckU72FHESyk8gkJOlav-AjnLqNMQTCHazJ4psspETf2xsYKT7ftVdScRwAGyJU4vTI0q0Mdi6wBHVnAruA&_hsmi=11770891&utm_content=11770891&utm_source=hs_email
要求仕様 AI添削ソリューション「Cobrain（コブレイン）」
EdgeTech+ AWARD2023 優秀賞受賞
EdgeTech+ AWARDとは、組込み業界の発展と国内産業の競争力向上に寄与する、優れた組込み技術や製品、ソリューション、サービス、IoT技術を発掘し、その成果と功績を国内外に広く顕彰する取組みです。
開発者紹介
株式会社エクスモーション シニアコンサルタント 内田 圭
シニアコンサルタント 兼 CoBrainプロダクトオーナー
2020年エクスモーション入社
・エンタープライズ系基幹システム、業務系システム開発（NECグループSIer在籍中）
・車載ECUソフトウェア開発（(株)豊田自動織機在籍中）
・自動運転支援やモビリティ系のアジャイル開発現場支援や、アジャイルシフトのサポート
・要件定義手法のトレーナーとして、毎年数社のお客様の講習を実施
株式会社エクスモーションについて
https://www.corporate.exmotion.co.jp/
株式会社エクスモーションの代表取締役社長 渡辺 博之は、組込みソフトウェア開発の課題を解決する「技術参謀」として、新しいスタイルのコンサルティングファームを2008年に設立しました。自動車業界を筆頭に、組込みソフトウエア開発の技術戦略や計画、問題の解決策などをワンストップで支援しています。
●システム・ソフトウェア開発 コンサルティングサービス
https://www.exmotion.co.jp/
●システム・ソフトウェア開発学習特化型 e-ラーニング Eureka Box（ユーリカボックス）
https://www.eureka-box.com/