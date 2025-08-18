要件定義の自動生成機能が追加！要件定義×生成AI「CoBrain（コブレイン）」に「Studio機能 β版」リリース！

株式会社エクスモーション

株式会社エクスモーション（代表取締役社長：渡辺 博之）は、要件定義書の添削を生成AIで瞬時に行える「CoBrain（コブレイン）」を2023年にリリース、そこから2年、関連文書からユースケースやクラス図（ドメインモデル）の作成までが圧倒的なスピード感で作成される、生成機能「Studio機能」のβ版をリリースしたことを報告いたします。

要件定義書作成にかかる時間を 最大で 97%削減

要件定義を加速する「Studio機能」でできること

【要件書作成エージェント機能「Studio機能」の画面イメージ】CoBrain 公式サイト :https://cobrain.jp/

・要求分析支援

関連文書からユースケースやクラス図（ドメインモデル）の作成が可能

・USDMに至る要件書の作成

上記の要求分析結果や、システム企画文書や機能仕様書、制御仕様書などから

USDM形式の要求仕様の作成

※USDMとは 清水吉男氏が提唱した要件定義を正確に記述するための手法 ※支援範囲や機能は、現時点ベータ版提供開始時点の内容で、順次拡張予定

▼▼要件定義書作成時間を実際に検証した結果▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120783/table/7_1_70f604b0a5d2ddce9b41adc267be4f60.jpg?v=202508181155 ]

・圧倒的な時間短縮

当社内の検証では、要件書作成にかかる時間を最大で97%削減できることが

確認。お客様の要件定義プロセスの革新に貢献します！

・直感的で簡単な操作

ChatGPTのような汎用AIと比較し、より少ない会話指示で

高精度な要件書を作成

・効率的な成果物管理

会話を通じて生成された要求分析結果等は自動的に保存され、

後から簡単に確認・編集可

・豊富なプレビュー機能

Markdown形式の要件書はもちろん、UML図などの視覚的な成果物も

リアルタイムでプレビュー

無料ウェビナー開催！【生成AI時代開発業務はどう変わる？】

AIで開発生産性を劇的に高める方法と、8割の企業が陥るAI導入の3つの失敗パターン

生成AIの進化は止まることなく、直近1年間で大半の日本企業が導入を進めています。特に、開発業務での生成AI活用の動きは激しく、コーディングや要件定義などあらゆる場面で生成AI活用による生産性向上が進んでいます。

一方で、

- 生成AIを開発業務にどのように活用できるのかイメージが湧かない- 生成AIで開発生産性を向上させる方法が知りたい

といったお悩みを抱えている企業担当者の方も多いでしょう。

しかし、正しい手順を押さえておけば、生成AIを開発業務に活用することは決して難しくありません。組織として生成AI活用を投資対効果高く進めるためには、ある決まった型があるのです。

こんな方におすすめのセミナーです

- AIによって、要件定義やPoCを含む一連の開発業務を効率化する方法が知りたい- 生成AIの登場により、開発業務がどのように変わるのかが気になる- 会社として、投資対効果高く生成AIの導入を進める方法が知りたい詳細を見る :https://algox.co.jp/exmotion-algox-seminar?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85n9eN-i9Lih8sQfDshLRV8gImnOUYhckU72FHESyk8gkJOlav-AjnLqNMQTCHazJ4psspETf2xsYKT7ftVdScRwAGyJU4vTI0q0Mdi6wBHVnAruA&_hsmi=11770891&utm_content=11770891&utm_source=hs_email

要求仕様 AI添削ソリューション「Cobrain（コブレイン）」

EdgeTech+ AWARD2023 優秀賞受賞

EdgeTech+ AWARDとは、組込み業界の発展と国内産業の競争力向上に寄与する、優れた組込み技術や製品、ソリューション、サービス、IoT技術を発掘し、その成果と功績を国内外に広く顕彰する取組みです。

開発者紹介株式会社エクスモーション シニアコンサルタント 内田 圭

シニアコンサルタント 兼 CoBrainプロダクトオーナー

2020年エクスモーション入社

・エンタープライズ系基幹システム、業務系システム開発（NECグループSIer在籍中）

・車載ECUソフトウェア開発（(株)豊田自動織機在籍中）

・自動運転支援やモビリティ系のアジャイル開発現場支援や、アジャイルシフトのサポート

・要件定義手法のトレーナーとして、毎年数社のお客様の講習を実施

株式会社エクスモーションについて

株式会社エクスモーションの代表取締役社長 渡辺 博之は、組込みソフトウェア開発の課題を解決する「技術参謀」として、新しいスタイルのコンサルティングファームを2008年に設立しました。自動車業界を筆頭に、組込みソフトウエア開発の技術戦略や計画、問題の解決策などをワンストップで支援しています。

●システム・ソフトウェア開発 コンサルティングサービス

●システム・ソフトウェア開発学習特化型 e-ラーニング Eureka Box（ユーリカボックス）

