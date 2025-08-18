ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に出店する「お肉の宅配 肉市場」は、2025年８月２９日に１２周年を迎えます。その１２周年を記念して、その場で使える２０％オフクーポン付で送料負担なしの１２商品を８月１６日（土）～８月３１日（日）の期間限定で販売します。





ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005635/

■お肉の宅配 肉市場 １２周年記念キャンペーン概要

開催期間：2025年８月１６日（土）１８時００分～８月３１日（日）２３時５９分

内 容：

①対象の１２商品にその場で使える２０％オフクーポンが付いてくる

②対象商品ご購入の方からそれぞれの商品につき抽選で１名様に志田音々さんの直筆サイン入りチェキを

プレゼント

③対象商品ご購入の方からそれぞれの商品につき抽選で１０名様に志田音々さんが出演する「お肉の宅配 肉市場 全力宣伝部!!」の番組クリアファイルをプレゼント

④対象商品ご購入の方からそれぞれの商品につき抽選で１０名様にお肉の宅配肉市場の新商品肉みそをプレゼント

備 考：

クーポンの利用には、会員登録・ログインが必要となります。特別商品の２０％オフクーポンは、会員１名様で３回会計まで。

キャンペーン賞品の発送をもって当選とさせていただきます。キャンペーン賞品は別送となります。

■お肉の宅配 肉市場 １２周年記念キャンペーン商品

【12周年特別商品】肉市場の和牛レトルトオールスターセット2025





\4,980（税込）

お肉の宅配肉市場での和牛レトルト商品8種類をぎっしり詰め合わせた、ショップ12周年記念◎特別セットでお送りします！

【究極冷凍】12周年 箱いっぱいの鹿児島黒牛焼肉切り落とし





\12,000（税込）

鹿児島黒牛(バラ)を12周年なのでお届け箱にいっぱいをいれちゃいます☆⌒

【12周年特別商品】和牛ローストビーフ入り！肉市場おかず詰め合わせセット





\7,980（税込）

お肉の宅配肉市場で販売しているお肉のおかずが計８品も入った１２周年特別詰め合わせ商品です！！

【業務用】食べてほしい至高逸品 黒毛和牛インサイドスカート（別名 ”うちハラミ” ）





\12,000（税込）

～肉塊～【業務用】・お家・BBQどちらでも最適！どんな味付けでも必ず主役になれる希少部位。

[12周年記念]和牛が入った！！まとめてお肉セット(冷凍国産牛豚鶏）





\4,980（税込）

この商品だけで牛も！豚も！鶏も！国産のお肉を堪能できるお得なセットです！普段使いの牛切り落としや豚こまぎれ、たまには贅沢にすき焼きやステーキも！色んなお肉が揃ってます！

\12,000（税込）

夏に大活躍するお肉を集めました！！

暑い夏こそご家庭で豪華なお肉料理をお楽しみください！

【12周年特別商品】 博多和牛 ザブトン 1kg





\12,000（税込）

福岡県産黒毛和種「博多和牛」の肩ロース部位のうち、ザブトン部分のみを小割し、1ブロック約500gを２つセットした商品です。

【業務用】焼肉はこれで決まり！ 和牛バラと今ならホルモンがついてくる！





\12,000（税込）

黒毛和牛のバラと国産牛の小腸のお得セットです！焼肉と言えばバラ！ホルモンは小腸！ご飯との相性もばっちり！お酒を飲みながら楽しく盛りあがって頂くのも良し！使いやすくソトバラは1枚を４Pに分割。小腸は180g１Pなので使い切りしやすい！

【12周年商品】和牛＆国産牛ローストビーフセット





\7,980（税込）

お肉の宅配肉市場12周年の特別セットをご用意いたしました、和牛と国産牛を使用したローストビーフのお得セットです！！

【12周年商品】和牛＆国産ハンバーグ詰め合わせ





\4,980（税込）

お肉の宅配肉市場12周年記念商品「国産ハンバーグ詰め合わせセット」12周年を記念したお得な特別セットです。

【業務用】見逃せない！黒毛和牛 牛小腸 冷凍(ご自宅で好きなサイズにカット)





\4,980（税込）

お試し用！外カリッ、中トロの極上ホルモンが黒毛和牛で登場！

【12周年特別商品】★80セット限定★国産豚BBQ（ブーブーキュー）セット





\7,980（税込）

12周年記念商品！肉市場で国産豚骨付きロースを買えるのは今だけ！

■志田音々さんＭＣのＹｏｕＴｕｂｅ番組「お肉の宅配 肉市場 全力宣伝部!!」でも紹介！

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「お肉の宅配 肉市場 全力宣伝部!!」でＭＣの志田音々さんが「お肉の宅配 肉市場１２周年キャンペーン」を紹介する動画が2025年８月１６日（土）に配信されました。お肉の宅配 肉市場 全力宣伝部長の志田音々さんが１２周年の特別商品の魅力やお得なキャンペーンの情報をお届けします。

ＵＲＬ：https://youtu.be/pVLTmiLDLDY

■「お肉の宅配 肉市場」

ＪＡタウン「お肉の宅配 肉市場」は、生産者と消費者の皆さんをつなぐ「懸け橋」としてＪＡ全農ミートフーズ株式会社が食肉調達ネットワークを活かして運営するおいしいお肉や加工品を買えるショップです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown