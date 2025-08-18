コミュニケーションの悩みを解消し若手が辞めない職場へ『イラスト×事例で解説　若手社員の「メンタル不調」＆離職を防ぐ方法』8/18発売

株式会社労働新聞社

株式会社労働新聞社（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：森川泰孔）は、2025年8月18日（月）に『イラスト×事例で解説 若手社員の「メンタル不調」＆離職を防ぐ方法』（著：精神科産業医 夏目誠）を刊行しました。

コミュニケーションなどに悩み「メンタル不調」となって辞めてしまう若手社員が多くなっています。そのような事態を防ぐための若手社員との日常的なコミュニケーション方法、メンタルケア、またメンタル不調になってしまった場合の休職・復帰時の対応、会社として実施すべき対策、専門家との連携について簡潔に解説しました。若手社員や彼らと共に仕事をする上司や人事・労務・総務・福利厚生といった現場担当者の方などを支えるための1冊です。

●特徴１.：各テーマを「4コマイラスト＋事例」の見開き1ページで解説！ パッと見てすぐわかる！

見やすさ、読みやすさを重視し、各テーマは見開き1ページにまとめ、4コマイラストと説明文を並べたレイアウトとなっております。イラストを見て頭の中でイメージを掴み、さらに簡潔な説明文を読むことで理解を深めることができます。

●特徴２.：現場主義の精神科産業医が経験した事例を基に多様なテーマを用意！

若手社員とのコミュニケーションにおいては、「彼らを理解する姿勢と行動」が必要です。表情、まなざし、目力、声のトーン、身ぶりやしぐさなど、彼らの“言葉にならないサイン”を理解することからコミュニケーションが始まります。そして何かを伝える際には、一方的にならず彼らを見て、具体的な例示を交えながら説明しましょう。若手社員の「メンタル不調」や離職を防ぐにあたっては、普段からのそういったコミュニケーションが非常に大切です。

その日常的なコミュニケーション方法、メンタルケア、またメンタル不調になってしまった場合の休職・復帰時の対応、会社として実施すべき対策、専門家との連携など多様な72のテーマを掲載しています。

著者は精神科医・精神科産業医として45年以上、13社（公的機関、メーカー、サービス業など）に関わり、1,500回以上の講演を通じて延べ20万人と接してきました。そのなかで、「なんとなくしんどい」「気持ちが続かない」といった“半健康”の状態にある若者が増えている現状、そして理由もはっきりしないまま辞めてしまう彼らをどうケアすれば良いか途方に暮れる現場の声に何度も触れてきました。本書では、そんな現場の悩みを解消する方法をまとめています。

【本書の内容】

ChapterI 若者と産業構造変化

ChapterII 若手社員ケアが離職防止になる

ChapterIII 「メンタル不調」者 職場復帰の実際は

ChapterIV 会社がやるべき「メンタル不調」対策

ChapterＶ 上司・総務・人事と専門家の役割

【著者紹介】

夏目 誠（なつめ まこと）

精神科専門医・指導医、医学博士。

奈良県立医科大学卒業後、大阪府立公衆衛生研究所精神衛生部長心得、こころの健康総合センター部長などを歴任。大阪樟蔭女子大学・大学院教授を経て、現在は同大学名誉教授。精神科産業医としての現場経験は45年以上にわたり、これまでに13社を担当。公務員・メーカー・サービス業など、幅広い業種でメンタル不調や人事労務・管理職の悩みに寄り添ってきた現場主義の精神科医。

厚生労働省「労働基準法施行規則第35条専門検討会」委員や人事院「こころの健康づくり指導委員会」委員なども歴任し、政策と現場の両面から“職場メンタルヘルス”を支えてきた。また、産業ストレス学会元理事長として、学術と実践の橋渡しにも尽力。

・著書

『35歳からのメンタルヘルス』（教育評論社）

『中高年に効く！メンタル防衛術』（文藝春秋）

『ストレスチェックを実施するなら、「診断書」を読み解く力をつけろ』（社会保険出版社）

『職場不適応のサイン』（南山堂）

『「スマイル仮面」症候群』（NHK出版）など計14冊。医学専門書への分担執筆も25冊。

YouTube「精神科医マコマコちゃんねる」

【商品情報】

書名：イラスト×事例で解説 若手社員の「メンタル不調」＆離職を防ぐ方法

著者：精神科産業医 夏目 誠

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年8月18日

仕様：A5判、164ページ

【出版記念セミナー】

～自己愛・常識・普通・非言語コミュ力から読み解く“若者対応術”、「適応障害」「発達障害」にも対応～

いま、多くの企業が頭を抱えているのが「若手社員の早期離職」「メンタル不調」です。しかも「病気とは言えないけれど、調子が悪い？」──そんなグレーゾーンの悩みも急増中です。

本セミナーでは、それらの悩みの解消のため、48年、13社で現場経験をもつ精神科産業医が若手社員の早期離職やメンタル不調の予防・対応、また適応障害、発達障害の方への対応について、イラストと事例を用いて解説します。

・講師 夏目 誠 氏（精神科専門医・指導医、医学博士）

・開催日時 2025年9月30日(火) 15：00～16：30 （見逃し配信 10月7日～11月11日）

・参加費用 １.一般の方：4,400円（税込）

２.「労働新聞」or「安全スタッフ」（労働新聞社の定期刊行物）の読者の方：3,300円（税込）

・特典 本セミナー受講者のうち希望者は特別に1割引・送料サービスで本書を購入できます。

・配信形態 オンラインセミナー（ZOOMウェビナーを使用したライブ配信）

【会社情報】

・（株）労働新聞社について

昭和26年創刊の週刊労働新聞を中心に、4種の定期刊行物と労働・社会保険、労働法、労働行政、安全、労働衛生等の専門図書を発行しています。労働関係の地域研究会、講演会、セミナー開催などのサービスも提供しています。

労働新聞社は、労働行政の伝達手段として地歩を固め、今日では、中立的な立場から経営、人事、安全、労使関係の情報を提供する専門新聞社として、行政第一線機関、一般企業の人事・労務担当者、中小企業の経営者、労働組合、社会保険労務士などの方々から幅広い御支持をいただいています。

＜会社概要＞

本社所在地：〒173-0022 東京都板橋区仲町29-9

創立 ：昭和26年2月7日

代表者 ：代表取締役 森川 泰孔

事業内容 ：（1）定期刊行物の制作・発行

（2）出版事業