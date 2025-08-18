【8/21開催 オンラインセミナー】取り扱い注意の研修開発＿なぜ行動変容が起きないのか？
株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は取り扱い注意の研修開発『なぜ行動変容が起きないのか？』と題し、無料セミナーを開催します。
■背景と目的
「研修をしても現場が変わらない」そんな悩みを抱える人事・人材開発担当者は少なくありません。
従来の研修は「教えること」に重きが置かれがちですが、実際に行動変容を促し、成果につながる研修には、「自ら気づき、意味付け、行動が変わる」仕組みが欠かせません。
本セミナーでは、ソフィアが提供する「1on1研修」を題材に、学びを“実際の行動”にまでつなげる研修設計のポイントを解説します。
さらに、当日ご参加いただく皆さまには、実際に研修ワークの一部も体験していただきながら、学びが起きる瞬間とその仕掛けを実感していただきます。
研修の成果に課題を感じている方にとって、現場で活かせるヒントと実践の勘所を持ち帰っていただける機会です。
■こんな方におすすめ
- 人事／人材開発部門のご担当者（研修・社内大学の企画実施担当者）
- 組織の学習に関心のある経営企画、マネジメント層
- 「研修をやっても現場が変わらない」と悩んでいる方※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/21_1_06576ab13c6440caf2d992f3f5694fa9.jpg?v=202508180926 ]
お申込みはこちら :
https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/08/21m.html
■参考資料
『研修・ワークショップ事例集』 無料資料ダウンロード
本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。
https://www.sofia-inc.com/download_LearningExperienceDesign_jireisyu
■関連記事
●1on1（ワンオンワン）とは？部下を育てる個人面談
https://www.sofia-inc.com/blog/7228.html
●対話とは？対話が必要な理由や対話を行うポイント、対話を取り入れる方法を解説
https://www.sofia-inc.com/blog/9594.html
●コミュニケーション能力とは？仕事で重要なスキルの特徴と育成方法を解説
https://www.sofia-inc.com/blog/9090.html
●コミュニケーション能力を向上させる方法とは？高い人の特徴についても解説！
https://www.sofia-inc.com/blog/10812.html
●「言い出せない」空気はなぜ生まれるのか？ ～本音で話せる組織やチームづくりのヒント～
https://www.sofia-inc.com/blog/7306.html
■会社概要
株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/
組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
●本件に関する問い合わせ先
株式会社ソフィア 担当：近田・森
TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com
東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストルビル8階 https://www.sofia-inc.com/