【アルキラーNEX】自治体・地域企業向け展示会『地域×Tech東北』に初出展｜8月27日・28日＠仙台

株式会社パイ・アール

株式会社パイ・アール（本社：大阪市中央区、代表取締役：安田 將佑）は、2025年8月27日（水）～28日（木）に仙台国際センターで開催される「第6回 地域Tech×東北」に初出展いたします。

本展示会では、クラウド型アルコールチェック管理サービス「アルキラーNEX」の、アルコールチェック機能に加え、今年1月にアップデートした走行管理機能や当社独自の機能、連携サービスなど、安全運転管理を効率化する最新ソリューションをご紹介いたします。

地域Tech×東北

展示会概要

展示会名：第6回 地域Tech×東北

会期：8月27日（水）・28日（木）10:00～17:00

会場：仙台国際センター

出展場所：自治体DXゾーン [ブース番号]4－5

入場料：無料 （こちら(https://localtech.jp/tech/wp-content/uploads/2025/07/PDF_Localtech_tohoku_2025_invitation.pdf)の招待券を持参ください）

公式サイト：https://localtech.jp/tohoku/

弊社ブース来場特典：オリジナルノベルティ

アルキラーNEX

■クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」

「アルキラーNEX」は、スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。

台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、顔認証によるなりすましの防止などにより管理者の業務効率化を実現できます。2025年4月時点で導入社数5,000社を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1※を獲得。走行管理機能では、運転日報や車両の稼働状況を自動で記録・可視化。アルコールチェックと走行管理の両面から、安全運転体制の構築と管理業務の効率化を実現します。

※株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」

製品ページ：https://pai-r.com/product/alkillernex/

■会社概要

社名：株式会社パイ・アール

代表取締役：安田 將佑

本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発

企業HP：https://pai-r.com/