株式会社日本中央住販、奈良県戸建分譲事業売上高ランキングにて、14年連続で第1位を獲得

株式会社日本中央住販2025年8月、株式会社日本中央住販（本社：奈良県奈良市、代表取締役：安井 利次）は、東京商工リサーチ奈良支店調べによる「奈良県戸建分譲事業売上高ランキング」において、14年連続で第1位 を獲得したことをご報告いたします。

これもひとえに、地域の皆さまからのご愛顧とご信頼の賜物と、心より感謝申し上げます。

■ 地域とともに育んできた「住まい」と「街づくり」

当社は創業以来、「安心・安全で快適な住まい」を追求し、奈良を中心に関西一円で戸建住宅の分譲、注文住宅を展開してまいりました。

お客様のライフスタイルに寄り添う設計、品質にこだわった住宅性能、街全体の環境づくりまでを一貫して手掛けてきたことが、多くのお客様に評価され、今回の14年連続1位という結果につながったものと受け止めております。

■ 変化する時代に、変わらない信念で

住宅業界を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中においても、当社は「住むだけでしあわせになる家」をモットーに、技術革新と地域ニーズへの対応を重ねてまいりました。

今後も、家という枠を超え、未来の暮らしを支える存在であるために、引き続き挑戦と改善を続けてまいります。

株式会社日本中央住販は、今後も奈良県をはじめとする地域社会の発展に寄与し、より良い社会作りに貢献していく所存です。

これからも引き続きのご支援とご協力を心からお願い申し上げます。

日本中央住販グループについて「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

株式会社日本中央住販本社

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,140棟超 ※日本中央住販グループ2025年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html