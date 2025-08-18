BOYNEXTDOORがViVi10月号特別版で初表紙。6人だけのグルーヴを凝縮したカバーストーリー&ステッカーは永久保存版！

株式会社講談社

BOYNEXTDOORがViVi10月号特別版の表紙に初登場。豪華10ページにわたるカバーストーリー＆ステッカー付録でお届けします。

BOYNEXTDOORは、BTSやSEVENTEENなどグローバルアーティストが所属するHYBE MUSIC GROUPのKOZエンターテインメントからデビューした6人組。2023年のデビュー時はアーティスト兼プロデューサーとして活躍するZICOが手がけるボーイズグループとして注目を集め、今年7月末には韓国、日本、シンガポール、マニラ、台湾、香港、ジャカルタの合計13都市を７ヶ月間で巡る、23公演の初の単独ツアーを盛大に締めくくり、その勢いは止まることを知りません。

そんな彼らをViViはデビュー直後から誌面でピックアップ。ViVi編集部からのたびたびのラブコールを経て、ついに初表紙が実現しました。

メンバーが楽曲制作にかかわり、自らの言葉で発信する、キャッチーで等身大のクリエイティブが大きな魅力の６人。そんな彼らの今回のテーマは「BOYNEXTDOOR the GROOOOVE!!」に決定。６人が奏でるグルーヴ、６人だけの空気感をそのまま閉じ込めた10Pのカバーストーリーと、通常版と特別版で絵柄の異なるスペシャルなステッカー付録が完成しました。

ステッカーは、BOYNEXTDOORが表紙の特別版は、メンバーのソロカットで構成。自分がONEDOOR（ファン）の日用品に貼ってもらうステッカーになるなら、こんな感じで！ と思い思いに動いてくれた６人のポージングにも注目です。

一方、通常版（表紙は八木勇征さん）のステッカーには、ソロ＆2人組での２パターンが合計9カット詰め込まれています。爆ビジュをぜひお手元にお迎えしてください！

衣装は、表紙で着用の一人一人の個性を生かしたやんちゃさの残るジャケットスタイルと、メンバーの名前と誕生日がプリントされた今回だけのオリジナルTシャツでのパジャマスタイルの、合計２ルックで撮影。メンバーたちはどちらも抜群の表現力で着こなしてくれました。



今回のBOYNEXTDOOR特集は、インタビューも大充実。改めましての自己紹介のほか、メンバー全員で、合計60問に及ぶ質問に答えてもらったQ&Aコーナー、そして、2023年のデビューからこれまでを振り返っての思い出や、BOYNEXTDOORだけの強みについて、グループの仲の良さの秘訣など、たっぷり語ってくれたグループトークも掲載。さらに、尊すぎる2人組の「ケミ」のコーナーも！ お互いに思っていることを素直に伝え合う姿にキュンとすること間違いなしです。

撮影当日は、朝早い時間帯でも元気にスタジオ入りした６人。

撮影用のバンドセットを発見すると、こちらが何も言わなくても、自然とそれぞれが楽器とポジションを選んで位置についてくれたり、コメント動画の撮影前は、皆で何度も繰り返していっしょになって練習していたりと、抜群のチームワークを発揮してくれていました。

さらに今回は、撮影のスペシャルゲストにモフモフの大型犬が登場！ メンバー皆でかわるがわる可愛がってくれて、現場には和やかなムードが充満。特に犬好きのLEEHANさんは、全員でお散歩するシーンの撮影中、率先してリードを握り、撮影をサポートしてくれていました。

デビューから2年が経ち、グループ内の絆も深まっている６人。より大きく成長していく彼らが奏でるグルーヴを感じられるViVi10月号は、間違いなく永久保存版です。

ViVi初表紙を記念し、タワーレコード限定でスペシャルな施策も実施します！

タワーレコードで購入（リアル店舗・オンライン）の方限定で、スペシャルなソロポストカードがランダムで1枚ついてきます（全6種類）。６枚集めると裏面にはシークレット集合カットが出現します！ ポストカードはなくなり次第終了のため、ゲットはお早めに。また、タワーレコード渋谷店ではViVi発売日の8月22日（金）より9月1日（月）まで、メンバーが誌面で着用したものに直筆サインを入れてくれた特別なTシャツ６点と、未公開カットを展示します！ この機会をお見逃しなく。

そして本日から順次、ViVi公式SNSとYouTubeにてスペシャルなBOYNEXTDOORの動画&オフショットコンテンツをたっぷりお届けしていきます。

それぞれのキャラクターが爆発した楽しいインタビューや、撮影舞台裏のメイキング、Q&A動画など、「動く」BOYNEXTDOORもお楽しみに！

商品情報

ViVi 2025年10月号特別版

表紙：BOYNEXTDOOR

付録：BOYNEXTDOORステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2025年8月22日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4kHDrwA

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18305980/?l-id=search-c-item-text-02

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1261561983

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16080466

タワーレコード：https://tower.jp/item/6928574

