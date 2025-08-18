¶õ¤ÎÉÔ»×µÄ¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Þ¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Å·µ¤¤ÎÀ¤³¦¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Å·µ¤¤ÎÏÃ¡Ù8/26È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Å·µ¤¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§¹ÓÌÚ ·òÂÀÏº»á¡¢ÂÀÅÄ °¼»Ò»á¡¢º´¡¹ÌÚ ¶³»Ò»á¡Ë¤ò8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹Åù¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¤Î¤Ë°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤――¤½¤ì¤¬¡ÖÅ·µ¤¡×¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼±«¤Ï¹ß¤ë¤Î¡©¡×
¡ÖÄ«¾Æ¤±¤äÍ¼¾Æ¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÀÖ¤¤¤Î¡©¡×
¡Öµ¨Àá¤Ï¤Ê¤¼½ä¤ë¤Î¡©¡×
Åö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤Æ¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¿Ìä¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿ÀÈë¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤ä¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÇÌÜ¤ä¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¸½¾Ý¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Õ¼±¤·¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¶Ã¤¤È¿ÀÈë¤ËËþ¤Á¤¿Å·µ¤¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¿Þ²ò¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉºÒ¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ÷¤Ï¤Ê¤¼¿á¤¯¤Î¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼»³Äº¤Ï´¨¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö1»þ´Ö¤Ë30mm¤Î±«¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×
¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¤Õ¤ÈÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¡¢²Ê³ØÅª¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æú¿§¤Î±À¡ÖºÌ±À¡×¤ä¡¢Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡×¤Î¶õ¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¡ÖÅ·»È¤ÎÄô»Ò¡×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¸½¾Ý¤â¾Ò²ð¡£
ÆÉ¤á¤Ð¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¶õ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¡È³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÉÃÎ¼±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Û
¡Ú½ø¾Ï¡Û¿È¶á¤Ê¤è¤¦¤Ç¿ÀÈëÅª¤ÊÅ·µ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
- ¤¹¤Ù¤Æ¤Î±À¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢°Õ³°¤Êµ¤¤Å¤¤Î¤¢¤ë¶õ¤Îµ¿Ìä¤ò¡¢¥«¥éー¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¡ª
¡ÚÂè1¾Ï¡Û±À¤ä¶õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢Å·µ¤¤¬¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡ª
- ¤½¤â¤½¤â¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ï²¿¤«¡¢´¨ÃÈº¹¤äÉ÷¡¢±À¡¢±«¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò»öÎã¤òµó¤²¤Æ¾Ò²ð¡ª
¡ÚÂè2¾Ï¡ÛÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Å·µ¤¤Î¥®¥â¥ó¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¡ª
- ¿È¶á¤Ëµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤ä¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ëµ¯¤³¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¸½¾Ý¡¢²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ª
¡ÚÂè3¾Ï¡Û¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅ·µ¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
- Å·µ¤Í½Êó¤ä¡¢µ¤¾Ý±ÒÀ±¤Ê¤É¡¢´ÑÂ¬¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ò¾Ò²ð¡ª
¡ÚÂè4¾Ï¡Û¡¡º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ºÒ³²¤ÈËÉºÒ¤ÎÏÃ
-¤É¤ó¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÃå¤±¤è¤¦¡ª
Âè4¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢48¹àÌÜ¤Î¡ÖÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤Ï¡¢»Ø¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÎÈÂÁ÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é´í¸±¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤µ¤âºÒ³²¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å·µ¤¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²¤Ë¶á¤¤¸½¾Ý¤òÃÎ¼±¤ÇÂª¤¨¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÐ½è¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¶õ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ÆÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¤½¤ó¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡ª
È¯ÇäÁ°¸å¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¡¢Ãø¼Ô¿Ø¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹ÓÌÚ ·òÂÀÏº¡Ê¤¢¤é¤ ¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
±À¸¦µæ¼Ô¡¦µ¤¾ÝÄ£µ¤¾Ý¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ´±¡¦Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤ò·Ð¤Æµ¤¾ÝÄ£µ¤¾ÝÂç³Ø¹»Â´¶È¡£ÀìÌç¤Ï±À²Ê³Ø¡¦µ¤¾Ý³Ø¡£ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹±À¤Î¤·¤¯¤ß¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±Ç²è¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ùµ¤¾Ý´Æ½¤¡£¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¹¤®¤ëÅ·µ¤¤Î¿Þ´Õ¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¶õ¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ëµ¤¾Ý¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¶õ¤È¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Î¼Ì¿¿¤¨¤Û¤ó¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¶â¤ÎÀ±¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
https://x.com/arakencloud
ÂÀÅÄ °¼»Ò¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤¢¤ä¤³¡Ë
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ËÉºÒ»Î¡¦µ¤¾ÝËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇNHK¾¾»³¤äCBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æµ¤¾Ý²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢ËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¦¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅ·µ¤Í½Êó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¶õ¤Î¤·¤¯¤ß¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¹¤®¤ëÅ·µ¤¤Î¿Þ´Õ¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢µ¤¾Ý´Æ½¤¤Ë¡ØRE:VISION ART PROJECT¡Ù¡Ê¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯10·î¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëºß½»¡£
https://x.com/ayako_weather
º´¡¹ÌÚ ¶³»Ò¡Ê¤µ¤µ¤ ¤¤ç¤¦¤³¡Ë
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ËÉºÒ»Î¡£¹çÆ±²ñ¼Ò¤Æ¤ó¥³¥í.ÂåÉ½¡¦TeamSABOTEN¡Ê³ô¡Ë¼èÄùÌò¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£Ì±´Öµ¤¾Ý²ñ¼Ò¤ÇÍ½Êó¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¼õ¸³À¸¸þ¤±¤Î¥¹¥¯ー¥ë¤ò¼çºÅ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Æ¤ó¥³¥í¡¥¤Î¥é¥¸¥ª¤Ã¤Ý¤¤TV¡ª¡×¤Çµ¤¾Ý¤ÎÃÎ¼±¤ä³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅ·µ¤Í½Êó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¶õ¤Î¤·¤¯¤ß¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¹¤®¤ëÅ·µ¤¤Î¿Þ´Õ¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢´Æ½¤¤Ë¡Ø´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡ª¶õ¤ÎÀä·Ê100Áª¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
https://x.com/kyokotencoro
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Å·µ¤¤ÎÏÃ
Ãø¼Ô¡§¹ÓÌÚ ·òÂÀÏº¡¢ÂÀÅÄ °¼»Ò¡¢º´¡¹ÌÚ ¶³»Ò
Äê²Á¡§1,089±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§ 128¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4537221886
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î26Æü
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10137058.html
