【徳島市】公用車シェアリングを事業化しました！

徳島市

徳島市では、平日において公用車が不足しつつも、休日には活用されていなかったこと、一方で市民や観光客の主要な交通機関から目的地までの移動手段が不足しているという課題解決に向けて、株式会社日産サティオ徳島との包括連携協定に基づく連携事業として、令和5年3月から、同社をはじめ、スカイレンタカー四国株式会社、株式会社スマートバリュー、スカイモビリティサービス株式会社の4社とともに、平日は公用車として、市役所の休日には市民や観光客が「シェアカー」（有償）として利用できるようにする公用車シェアリングの実証実験に取り組んできました。（詳細は株式会社日産サティオ徳島との包括連携協定(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/sdgs/nissan_satio.html)をご覧ください）

この結果、一定の成果が得られたことから、令和7年8月から徳島市として正式に公用車シェアリングを事業化しました。

[場所]

「徳島市トクシィステーション」（寺島本町東1丁目、JR徳島駅南方の牟岐線線路沿い）

[車種]

軽自動車2台、普通自動車1台



[料金]

一般利用時は15分220円から（料金は予約時に確認してください。）

（注1）一般利用は、原則市役所の休日のみです。

（注2）スマートフォンにアプリをダウンロードして、会員登録が必要です。

詳しくは「スカイレンタカー・スマートサービス（外部サイト）(https://lp.kb.skyrentacar.jp/tokushima/)」をご覧ください。

[問い合わせ先]

徳島市財政部 財産管理活用課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館7階）

電話番号：088-621-5051・5052・5328

ファクス：088-623-1008