MyGO!!!!! 7th Single「往欄印」オリコン週間シングルランキング5位獲得

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、2025年8月6日(水)にリリースしたMyGO!!!!! 7th Single「往欄印」（発売元：ブシロードミュージック）が、2025/8/18付オリコン週間シングルランキングで5位を獲得しましたことをお知らせいたします。




Blu-ray付生産限定盤

通常盤


迷子でもいい、前へ進め───。



バンドリ！プロジェクトの新たなバンドとして始動したMyGO!!!!!より、7th Singleのリリース。



表題曲「往欄印」は、ZEPP TOUR 2025「心のはしを辿って」を象徴するハードコアナンバー。辿るは心の橋、交わすは心の端。


葛藤の中で道標となる目印のうたは、鳴り止んでも鳴り止まない、彼女たちの音と声にほかならない。



カップリングに収録の「残痕字」は、バンドリ！の各バンドが週替わりで務めることが決定しているTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」EDテーマとなっている。



Blu-ray付生産限定盤には、2024年6月に開催された『MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 -奏字音という日常-』昼の部・夜の部の模様を収録。


朗読劇やこの日限りの特別企画も盛りだくさんの、「迷子集会」初となるリアルイベントを存分に楽しめる内容となっている。



【商品情報】


商品名：MyGO!!!!! 7th Single「往欄印」


発売日：2025年8月6日(水)


価格　：Blu-ray付生産限定盤　7,700円（税込）


　　　　通常盤　1,540円（税込）



商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/4092



＜収録内容＞


[CD]


1.往欄印


2.残痕字


3.往欄印 -instrumental-


4.残痕字 -instrumental-



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ


MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 -奏字音という日常-


昼の部・夜の部



＜Blu-ray付生産限定盤　初回生産分限定仕様＞


・特製スリーブケース


※初回生産分がなくなり次第、通常のケースとなります。



＜初回生産分限定封入特典＞


・MyGO!!!!! 8th LIVE 最速先行抽選申込券



・オリジナルキャラクターカード1枚


(限定盤イラストver. 全5種) ※Blu-ray付生産限定盤のみ





・オリジナルキャラクターカード1枚


(通常盤イラストver. 全5種)　※通常盤のみ





＜関連動画＞


【試聴動画】MyGO!!!!! 7th Single「往欄印」（2025.8.6 リリース）


https://www.youtube.com/watch?v=EybZs-Da8Ro



＜音楽配信サービス一覧＞


https://bmu.lnk.to/MyGO7th_SGpr



＜先着購入特典＞




「特典配布対象店舗・ECショップ」にて1枚ご購入毎に先着で、キャラクター複製コメント入り「銀テープ風ステッカー」(全5種)をランダムでプレゼントします。


詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/18694/


※特典の配布は無くなり次第終了となります。販売形式・特典の在庫に関しては、各法人様までお尋ねください。



■MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」 チケット最速先行抽選申込 受付中


2025年12月6日(土) 京王アリーナ TOKYOにて、MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」が開催予定です。


現在、チケット最速先行抽選申込を受付中です。



＜公演概要＞


公演名：MyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」


日程：2025年12月6日(土)


会場：京王アリーナ TOKYO



＜チケット最速先行＞


受付期間：～ 9月1日(月) 23:59


※MyGO!!!!! 7th Single「往欄印」初回生産分に封入の最速先行抽選申込券でご応募いただけます。



詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo_8th



■MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第二弾 - 日常の欠片 - 配信チケット発売中


8月16日(土)に開催された、MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第二弾 -日常の欠片-のアーカイブ配信チケットが発売中です。



＜公演概要＞


◆公演名：MyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第二弾 -日常の欠片-


◆日程：2025年8月16日(土)


　　　　昼の部　開場14:15／開演15:00（予定）


　　　　夜の部　開場17:45／開演18:30（予定）


◆会場：飛行船シアター



【配信チケット】


視聴価格：各部1,650円(税込)


受付URL：https://eplus.jp/mygo_ccex_event/st/



受付期間：2025年8月23日(土) 21:00まで


配信期間：2025年8月23日(土) 23:59まで



■MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-rayが11月12日(水)発売


2025年4月にKアリーナ横浜で開催されたMyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」のBlu-rayが11月12日(水)に発売となります。


完全生産限定版では、ライブフォトブックレットや4種のキービジュアルを使用した色紙セットが付属するほか、特典CDには公演終了後の会場でBGMとして使用されたオルゴールアレンジ楽曲4曲のフルサイズ版が収録されます。



商品の詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4093




■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。



2025年10月からは新作ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が決定、また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定し、今後の展開への期待が高まっている。




バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com


バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info


YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official


バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_


バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music



MyGO!!!!!公式X：https://x.com/bang_dream_mygo


MyGO!!!!!公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_mygo


MyGO!!!!! Biography：https://bio.to/bio_mygo




