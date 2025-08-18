岡田結実、藤江萌が、マヂカルラブリーと資産運用を考える！投資初心者のための『資産運用！学べる予備校』シーズン2開校

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル（@MatsuiSecurities）にて、投資初心者でも楽しく資産運用を学べるYouTube動画コンテンツ『資産運用！学べる予備校』シーズン2を配信開始いたしました。

『資産運用！学べる予備校』シリーズは、『資産運用！学べるラブリー』の新シリーズで、改めて投資を基礎から学ぶことができる動画コンテンツとして、本年5月に公開しました。シリーズ総視聴数は83万回を超え、投資初心者の方からもご好評いただいております。

投資商品の種類・特徴の解説をしたシーズン1を受けて、シーズン2では、生徒の皆さんの具体的な資産形成の話に踏み込んでいきます。引き続き、お笑いタレントのマヂカルラブリーさん、総利益100億円を超える株式投資家テスタさん、タレントの岡田結実さん、藤江萌さんにご出演いただき、皆さんの理想のライフプランや、将来のマネープランについて考えていきます。



・『資産運用！学べる予備校』シーズン2#1 https://youtu.be/7QXprTBD2sY

・松井証券YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities/

■『資産運用！学べる予備校』シーズン2の見どころ

#1では、金融庁のライフプランシミュレーターを活用し、岡田さん、藤江さんの将来必要なお金について試算します。日々の生活費をはじめ、子育てにかかる教育資金、老後に必要となるお金など、二人のシミュレーションを元に具体的な話をしていきます。

#2以降では、2024年の制度改正をきっかけに注目を集めるNISA制度について、解説していきます。つみたて投資枠と成長投資枠の違いや、NISA口座で投資する際の注意点など、役立つ情報が盛りだくさんです。

■会員限定動画

ご好評いただいている松井証券の口座開設者限定の特別動画を、『資産運用！学べる予備校』シーズン2でも公開いたします。今回の会員限定動画では、投資にまつわる税金の疑問について、イチから解説していきます。

会員限定動画は松井証券が運営する投資情報メディア「マネーサテライト」（https://www.matsui.co.jp/money-satellite(https://www.matsui.co.jp/money-satellite)）よりご覧いただけます。

・松井証券会員限定動画『資産運用！学べる予備校』シーズン2

https://www.matsui.co.jp/money-satellite/movie/investment/stock/lovely-beginner/mv-s2-special.html(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/movie/investment/stock/lovely-beginner/mv-s2-special.html)

■出演者プロフィール

マヂカルラブリー （左：野田クリスタルさん・右：村上さん）

2007年2月結成。2017年のM-1グランプリで決勝進出、最下位に沈むも2020年のM-1グランプリで優勝。キングオブコント、2018年・2021年決勝進出。

野田クリスタルは2020年R-1ぐらんぷりで優勝もしており、史上初の3大会全てでのファイナリスト経験者

テスタ

2005年から元手300万円で株を始め、スキャルピングで全体相場の動向にさほど影響されることなく、資産を増やし続けてきた。近年は、資産の拡大を踏まえて、スイングや中長期スパンのファンダメンタルズ投資など、時間軸の異なるトレードにも手を広げている。これまでの累積利益は約100億円。

佐田 志歩

フリーアナウンサー。

神戸女学院大学を卒業後、瀬戸内海放送にアナウンサーとして入局。「KSBスーパーJチャンネル」キャスター、「めざせ！甲子園」MCなどを担当する。2019年よりフリーアナウンサーとして活動をスタート。朝の情報番組のメインMCを務めながら、経済、競馬など活動の幅を広げていく、2020年4月より「松井証券 資産運用！学べるラブリー」進行を担当。同チャンネル「テスタの魔法株学校」「予約の取れない株相談所」ではパネラーとしても出演。2025年7月より松井証券CMに出演中。自身も株式投資を行う「株好きアナウンサー」として投資の楽しさや悩みなど等身大の声を発信している。

岡田結実

2000年4月15日生まれ。大阪府出身。

1歳でモデルデビュー。その後もジュニアモデルとして活躍し、17歳で俳優デビューを果たした。

近年では、NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」や、映画「他人は地獄だ」などに出演。

その他、バラエティーや、番組MCなど多方面で活躍している。現在多数のレギュラー番組に出演中。

藤江萌

1998年6月25日生まれ。大阪府出身。

第14回全日本国民的美少女コンテスト審査員特別賞を受賞。

その後早稲田大学商学部を卒業。これまで、WOWOW「夜がどれほど暗くても」

読売テレビ「江戸モアゼル～令和で恋、いたしんす。～」

NHKドラマ10『正直不動産２』第7話などに出演している。

最近ではドラマに加えて多数のバラエティ番組にも出演しタレントとしても活躍の場を広げている。

松井証券YouTube公式チャンネル（@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities/)）

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の「資産運用！学べるラブリー」や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組「予約の取れない株相談所」など、年間70本以上の動画を公開しており、2025年8月現在、チャンネル登録者数は47万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会