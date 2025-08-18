つまんでザクザク食べる“まるでスナック菓子のようなグミ”が登場！ カンロ 「ピックミー ピーチ味」 を発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ）は、食感や形状の自由度が高いグミの可能性を探求する中で、新製法を開発、もちもち食感とザクザク食感が一体になった2層食感のグミスナック「ピックミー ピーチ味」を、2025年8月22日（金）より全国のセブン-イレブンで限定発売します。

《新体感のスティック型“グミスナック”が登場！１本つまめば、食感や音・味わいで気持ちがあがる！》

年々伸長を続けるグミ市場において、味や形状、弾力など、多種多様な商品が発売されています。カンロはそんなグミの可能性を探求し、新製法により誕生したのが、ザクザク食感ともちもち食感が一体になった『ザク×もち食感』のグミスナック「ピックミー」です。

「ピックミー」は、企画開発から発売まで約2年の歳月をかけて生まれた商品です。グミでありながらつまんでザクザクかじりながら食べる、“まるでスナック菓子のようなグミ”をコンセプトに開発しました。形状は、独自の食感をより楽しめるようスティック型を採用。ピンクと白のバイカラーで、ピーチが香るさわやかな味わいに仕上げました。パッケージはシェアしやすいスタンドタイプで、家族や友人、職場などでのコミュニケーションツールとしてもご活用いただけます。

「ピックミー(Pic me)」の名前のように、つまんで食べれば気分も持ちあがる、新体感のグミをぜひ五感でお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：ピックミー ピーチ味

発売日 ：2025年8月22日（金）

参考価格 ：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：40ｇ

販売エリア：全国のセブン-イレブン

※一部取り扱いの無い店舗もございます

特徴 ：カンロ独自製法により

スナックのような食感が楽しめる新感覚グミ

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ：カンロ株式会社

代表 ：代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ：1912年(大正元年)11月10日

事業内容：菓子、食品の製造および販売

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ：コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※1「金のミルク」、大人向けグミの先駆けでありグミの売上トップブランド※2である「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweetな瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※1株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2023年4月～2024年3月累計販売金額ブランドランキング

※2株式会社インテージSRI＋ グミ市場2023年10月～2024年9月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)