【情報解禁】サーバルたちがだるま姿に大変身！？『けものフレンズ』10周年をお祝いする限定オリジナルグッズが東京ガチャパークで販売決定！

株式会社Crew（代表取締役：柳澤龍一、本社：東京都渋谷区）が運営するオンラインガチャサービス「東京ガチャパーク」において、『けものフレンズ』10周年をお祝いする限定オリジナルグッズが手に入るオンラインガチャの販売が決定いたしました。

それに先駆け、『【けものフレンズ】祝10周年！けものだるまオンラインガチャ』のキービジュアルを本日初公開！

本オンラインガチャでは、サーバルをはじめとする人気のフレンズたちが“ころっと可愛い”だるま姿になった、10周年を彩るオリジナルイラストを使用した記念グッズを展開予定です。

商品ラインナップや販売開始日、キャンペーン情報の詳細につきましては、東京ガチャパーク公式X（@Tokyo_GachaPark）などのSNSにて順次発表予定です。

続報をどうぞお楽しみに！

【けものフレンズ】祝10周年！けものだるまオンラインガチャ 概要

販売期間：coming soon

販売価格：1回 880円(税込) ※別途送料がかかります。

※商品内容・販売スケジュール等の詳細は、公式X（@Tokyo_GachaPark）(https://twitter.com/Tokyo_GachaPark)にて随時お知らせいたします。

「けものフレンズ」とは

『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2024年9月利根川大花火大会でのコラボ花火を皮切りにプロジェクト10周年YEARがスタート。現在、記念企画が盛り沢山展開中。

▼公式X(旧Twitter)アカウント

けものフレンズプロジェクト公式アカウント @kemo_project(https://x.com/kemo_project?s=21&t=BQYNP8SH1HVYP5-WGRBAzA)

▼公式サイト

けものフレンズプロジェクト https://kemono-friends.jp/

■権利表記 (C)️KFP

「東京ガチャパーク」とは

いつでもどこでもPC・スマホから簡単に遊べる、ハズレなしのオンラインガチャ！アニメ・マンガ・ゲームなどの人気キャラの、ここでしか手に入らない限定グッズを手に入れよう！

■「東京ガチャパーク」関連URL

公式サイト：https://gachapark.com/

公式Xアカウント：https://twitter.com/Tokyo_GachaPark

株式会社Crewについて

Crewは「デジタルプロダクトを通じて、1億人に1億通りの幸せを実現する。」というミッションのもと2018年に創業しました。

「デジタルなモノづくり」のプロフェッショナルとして、世の中に新しいプロダクトやコンテンツを生み出し続けています。

■ 会社概要

社名：株式会社Crew（https://crewinc.io/）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ W22F

設立：2018年9月25日

代表者：代表取締役 柳澤龍一

事業内容：アプリケーション開発、システム受託開発事業、デザイン受託制作事業、マーケティング事業、グッズ制作事業

クリエイティブトウキョウについて

Crewから生まれた、渋谷を拠点とするクリエイティブスタジオ。

ゲーム開発、キャラクタービジネス、動画・アニメーション制作、グッズ制作などの事業を展開しています。

グッズ制作について

クリエイティブトウキョウでは、さまざまなキャラクターグッズの企画・制作・デザインを行っており、自社での販売に加え、OEMなどの製造受託も行っています。

また、さまざまな事業者のグッズ制作チームの業務支援や、オペレーション整備支援等も行っています。

グッズ制作にお困りの方は、クリエイティブトウキョウのスタジオサイトよりお問い合わせください。

■「クリエイティブトウキョウ」関連URL

スタジオサイト：https://creativetokyo.jp/

お問い合わせ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ptAHhQ9cCAvhW3nda-q388uSUlbX8EkmWdX1GqY672kNvA/viewform