【発売記念40％OFF】人気モデル「RORRY D2シリーズ」が進化版に！モバイルバッテリー 20000mAh PD30W｜カラビナ搭載・2本ケーブル内蔵・5台同時充電対応

今回登場する「RORRY D2シリーズ進化版 モバイルバッテリー（D2-20000）(https://amzn.to/41NmDxf)」は、従来モデルの人気ポイントをそのままに、大容量化と高出力化を実現した次世代モデルです。

■D2-20000の製品特長

20000mAhの大容量

iPhone16を約4回、Galaxy S24を約3.5回、MacBook Airを約1回フル充電可能。旅行や出張、防災用途にも安心の大容量です。

PD30W急速充電対応

スマートフォンやタブレットに加え、一部ノートPCへも高速給電可能。モバイルバッテリー本体も約2時間でフル充電できます。

最大5台同時充電

内蔵Type-Cケーブル、iPhone用ケーブル、USB-Cポート、USB-Aポート、Apple Watch専用充電器を搭載し、複数デバイスを同時に充電可能。

Apple Watch高速充電対応

約45分で0％から80％まで充電。パススルー充電にも対応し、利便性がさらに向上。

便利なデザイン

LEDディスプレイで残量をひと目で確認可能。カラビナ付きで持ち運びも容易、アウトドアや防災グッズとしても活用できます。

安全性への配慮

PSE認証取得済み。NTC温度管理システムや過電流・過電圧保護など多重の安全設計を搭載。

■スペック概要

■キャンペーン概要

対象商品：RORRY D2シリーズ進化版 D2-20000(https://amzn.to/41NmDxf)

市場想定価格：6,990円（税込）

割引価格：4,194円（税込・40%OFF）(https://amzn.to/41NmDxf)

販売開始日 ：8月18日（月）より発売開始

40％OFFコード：PRD220000(https://amzn.to/41NmDxf)

割引内容：発売記念 40％OFF

期間：2025年8月18日 17:00 ～ 8月31日 23:59

リンク：https://amzn.to/41NmDxf

本製品は、2025年8月18日17:00より発売開始となり、8月31日23:59までの期間限定で40％OFFキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に「RORRY D2-20000」をお試しください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com