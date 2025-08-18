D4DJ、Lyrical Lily 5th LIVE「Welcome to the Lyrical Tea Party!」キービジュアル公開＆事前物販を8月20日(水)より受付開始！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、Lyrical Lily(リリカルリリィ)の5thライブ「Welcome to the Lyrical Tea Party!」を2025年9月23日(火・祝)にSUPERNOVA KAWASAKIにて開催いたします。本ライブのキービジュアルを本日公開いたしました。
また、ライブグッズの事前物販を8月20日(水)18:00から9月15日(月・祝)23:59まで受付予定です。
ライブ「Welcome to the Lyrical Tea Party!」特設ページ: https://d4dj-pj.com/live-event/post-139
■「Welcome to the Lyrical Tea Party! 」事前物販を8月20日(水)より受付開始！
本ライブの会場受け取りによる事前物販受付をD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて、8月20日(水)18時より開始いたします。受付期間は9月15日(月・祝)23:59までを予定しております。8月26日(火)23:59までにご注文・ご入金いただいたお客様には確実にご用意させていただきますので、この機会にぜひお買い求めください。
※8月27日(水)0時以降は在庫分のみの販売となります。
※ライブ当日販売分は別の在庫をご用意しております。
「Welcome to the Lyrical Tea Party!」事前物販 受付ページ
D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE https://store.d4dj-pj.com/
■Lyrical Lily 5th LIVE「Welcome to the Lyrical Tea Party!」公演概要
日時：2025年9月23日(火・祝)
昼公演 開場14:15/開演15:00
夜公演 開場18:15/開演19:00
会場：SUPERNOVA KAWASAKI
出演：Lyrical Lily(反田葉月 / 進藤あまね / 深川瑠華 / 渡瀬結月)
チケット販売ページURL
イープラス：https://eplus.jp/lyricallily/
チケット販売スケジュール
プレオーダー：2025年8月15日(金)10:00～2025年8月24日(日)23:59
一般販売：昼公演 2025年9月6日(土)10:00～2025年9月23日(火・祝)15:30
夜公演 2025年9月6日(土)10:00～2025年9月23日(火・祝)19:30
・VIPエリアチケット/Sエリアチケットの特典を公開！
特典付きチケットの特典画像を公開いたしました。
VIPエリアチケットには昼夜各公演のLyrical Lilyからの招待状とライブロゴキーホルダーが、Sエリアチケットには昼夜各公演のLyrical Lilyからの招待状が付属いたします。
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official
D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/
D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO
D4DJ Official FAN CLUB情報
配信番組「水曜日のD4DJ」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！
イベントにご参加いただくたびにポイントが貯まる制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意いたします！
https://mixch.tv/fc/927
■株式会社DONUTS 概要
所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 ：代表取締役 西村啓成
設立 ：2007年2月5日
事業内容 ：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/