ショップオーナーの生き方に密着したドキュメンタリー YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」の登録者数が開始2ヶ月で1万人を突破！

この度、BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下BASE）が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」は、ショップオーナーの生き方に密着したドキュメンタリー動画をお届けするYouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」の登録者数が、6月13日（金）の公開開始から2ヶ月で1万人を突破したことをお知らせします。

＜YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」＞

当チャンネルでは、“ひとり開業の裏側” をテーマに、実際に「BASE」を利用してネットショップを運営しているショップオーナーの姿をドキュメンタリー動画で毎週金曜日にお届けしています。動画では、ショップオーナーが開業に至るまでの過程や、1日の過ごし方にスポットを当て、「好きなことをして生きていきたい」「会社や組織にとらわれず自分らしく働きたい」「ライフステージの変化で働き方を見直したい」など、これまで抱えてきた葛藤や転機を紹介しています。ネットショップ運営という選択肢を通じて、新たな道を切り拓いていく姿を、等身大の言葉と映像でお伝えしているのが特徴です。

■登録者数1万人を突破、開始2ヶ月で大きな反響

当チャンネルは、開設から2ヶ月で登録者数1万人を突破しました。開設以来、多くの皆さまにご視聴いただき、開始1ヶ月で動画の総再生回数は15万回を突破しました。そして、8月18日現在では、全10本の動画の総再生回数は49万回を超えています。

公開から約2週間で再生回数10万回を記録したインド刺繍リボン専門店「TRIP UTOPIA」のショップオーナー宮田 彩織さんの密着動画（https://www.youtube.com/watch?v=H4H_WBmMndw）は、配信後のチャンネル登録者数増加を大きく後押しし、公開直後に新規登録者は約1,650人増加しました。本動画は現在、再生回数が28万6千回を超え、引き続き多くの皆さまにご視聴いただいています。

動画のコメント欄には視聴者様から、継続的に温かいコメントが寄せられており、「小さな行動を意識したい」「自分から行動することの大切さを学んだ」「スマホとECがあればやりたいことや夢が広がると思った」など、ショップオーナーの挑戦する姿勢に感銘を受けた声が届いています。

▼YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」概要

・チャンネル名 ： ECのカクシゴト ーひとり開業の裏側ー （@sub_baseec）

・チャンネルURL： https://www.youtube.com/@sub_baseec

・コンテンツ内容： ショップオーナーの開業ストーリーや人生、日々の暮らしに密着するドキュメンタリー

・配 信 日 時 ： 毎週金曜日 18時00分

■配信動画

▼和牛専門フルオーダーカットの精肉店「TOKYO COWBOY」上野 望さん

6月13日（金）配信 ＼40代で外資証券マンが3年間無給でも脱サラ→起業を選んだ理由は？／

16年勤めた外資系証券会社を退職し、和牛精肉店のオーナーへ。40代で訪れた転機、その決断の背景や、革新的と話題の販売方法に迫りました。

・ネットショップURL： https://tokyocowboy.theshop.jp

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4RVy1lzEF8o ]

▼インド刺繍リボンの専門店「TRIP UTOPIA」宮田 彩織さん

6月20日（金）配信 ＼ハンドメイドの副業がXで大バズリ！会社員から在宅ワークで開業の裏側／

コロナ禍に勤めていた会社が倒産し、再就職を目指していた傍ら、発信していた趣味のハンドメイド関連の投稿がXで大きな反響を呼びます。会社員に戻るべきか、趣味のハンドメイドに人生を賭けてみるか。葛藤の末に辿り着いた”趣味を仕事にする”ための極意に迫りました。

・ネットショップURL： https://store.trip-utopia.com

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=H4H_WBmMndw ]

▼表参道のヴィンテージショップ「Riyad vintage」竹村 沙緒理さん

6月27日（金）配信 ＼古着屋開業までの計画力と行動力がすごすぎる…「留学・バイト掛け持ち・年間映画150本」／

14歳で出会ったヴィンテージの世界。夢見た古着屋の開業に向けて、「9割が準備」という戦略的な開業準備や、好きなことを仕事にするためのこだわりに迫りました。

・ネットショップURL： https://shop.riyadvintage.tokyo

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=V9JeZAY08xM ]

▼レトロカメラ工房「Macha Cameras」石浦 雅さん・石浦 淳美さん

7月4日（金）配信 ＼"可愛すぎるクラフトカメラ" 作っているのはバンドマン！？音楽とものづくりを愛する"夫婦クリエイター"の裏側／

アメリカでのミュージシャン生活から一転。コロナによって音楽活動の中断を余儀なくされ、苦しい日々を乗り越えて生まれたのは「ギターみたいなカメラ」。就職ではなく起業を選んだ理由、独創的なカメラの誕生秘話、2人でのショップ運営の秘訣に迫りました。

・ネットショップURL： https://machacameras.base.shop

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=-OEzWxaiGgA ]

▼純喫茶家具「村田商會」村田 龍一さん

7月11日（金）配信 ＼30代で脱サラ→喫茶店開業！思いつきの家具引き取りから始まった個人開業物語／

「自分の人生、会社に預けていいのか…」という不安から、10年勤めた会社を退職。趣味の喫茶店巡りをきっかけにはじめた“喫茶店家具”の販売がXで話題となり、開始1週間でほぼ完売に。異色の商売を軌道に乗せるまでの道のりや、喫茶店オーナーとして”リアルとネット”を活用する戦略に迫りました。

・ネットショップURL： https://muratashokai.theshop.jp

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=-2F8V_dgnEM ]

▼染色アパレルブランド「KODAI YASUNO」安野 広大さん

7月18日（金）配信 ＼未経験でアパレル立ち上げ！売上ゼロ・貯金ゼロ→ブランド拡大に成功した"経営者"の素顔／

マーケティング学科を卒業して飛び込んだのは、未経験のファションの世界！売上ゼロ・貯金ゼロという開業時の苦しい生活、未経験だからこそたどり着いた唯一無二の服づくり。ブランド拡大を率いる”経営者”としての素顔に迫りました。

・ネットショップURL： https://shop.kodaiyasuno.com

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=7RjNWHj9q1E ]

▼餃子のテイクアウト専門店「音更ぎょうざの宝永」海老原 美妃さん

7月25日（金）配信 ＼転職・出産・育児、開業のリアルが大変すぎる…20代で餃子テイクアウト専門店を開業した裏側／

東京・戸越銀座商店街に店舗を構える餃子屋さん。幼稚園の先生を経て、東京でひとり餃子屋を立ち上げることにした決断の背景とは？ そして開業直後に出産、現在は2児の母として育児と店舗運営を両立するコツに迫りました！

・ネットショップURL：https://otofukegyoza.buyshop.jp

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=jnAiG1b8hFo ]

▼木軸ペン工房「金杢犀」齋藤 翼さん

8月1日（金）配信 ＼美しすぎる文房具！独学ではじめた"ものづくり"の勢いがすごすぎる…「YouTubeを見て中古の機械を買って…」／

千葉県を拠点に、木軸ペンを中心とする手作り工芸品を制作する工房。職を転々とし、気持ち的には満たされない日々を送っていた20代を経て、木軸ペンとの偶然の出会いをきっかけに人生が大きく動きはじめます。開業後に訪れた心境の変化とは？ 職人の裏側に迫りました。

・ネットショップURL：https://kinmokuseijp.base.shop

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=FnhzCTjLbIU ]

▼湘南革工房「yc_leather.craft」千々和 泰則さん

8月8日（金）配信 ＼「成功のために〇〇を捨てた」副業からレザークラフト一本で生計を立てるための衝撃の決断とは！？／

神奈川県・湘南を拠点に、ハンドメイドのレザー製品を製作する工房。アパレル販売員としてのキャリアを積みながら、”自分用に使うための財布を作る”ことをきっかけにレザークラフトと出会います。副業からはじまり、独立後わずか半年で軌道に乗ったその裏側に迫りました。

・ネットショップURL：https://ycleathercra.thebase.in

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=liMOQf8qGNE ]

▼小物撮影用の背景紙ブランド「Ambiance Paper」渡部 学さん

8月15日（金）配信＼「3年間、売上ゼロの日はなかった」作家・クリエイターが惚れこむ”紙”を売るショップが、販売1日目から売れた理由とは?!／

ハンドメイドフィギュア作家として開業後、「作り続けなければ売れない」というハンドメイドならではのジレンマに悩み、思いきって1年間の模索期間に入ります。その後、再出発としてはじめたのは「背景紙を売るお店」。そこで導入した“ある方法”が転機となり、なんと販売初日から売上が発生！迷いながらも、自分らしいビジネスを築いた渡部さんの物語をお楽しみください。

・ネットショップURL：https://www.ambiancepaper.jp

[動画10: https://www.youtube.com/watch?v=Qjw32GeTw3k ]

「BASE」はこれからも、誰でもかんたんにネットショップに挑戦できるサービスの提供を通じて、個人やスモールチームのショップオーナーの皆様の自由な生き方や新たな価値の創出を支えるパートナーとして寄り添い続けます。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、240万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

＜「BASE」の情報発信について＞

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

オウンドメディア「BASE U」： https://baseu.jp

「BASE」公式Instagram @BASEec： https://www.instagram.com/baseec

「BASE」公式X @BASEec： https://x.com/BASEec

「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity： https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

