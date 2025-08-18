リバー株式会社が参画するBlueRebirth協議会がJapan Mobility Show 2025のメインプログラム「Tokyo Future Tour 2035」へ出展

TREホールディングス株式会社

当社連結子会社リバー株式会社（本社：東京都墨田区、代表：松岡直人）が幹事機関として参画する「BlueRebirth協議会」は、この度国内最大級の自動車イベントであるJapan Mobility Show 2025のメインプログラム「Tokyo Future Tour 2035」へ出展いたします。詳細はBlueRebirth協議会のサイトをご確認ください。





BlueRebirth協議会のお知らせは、こちら(https://www.bluerebirth.jp/news/55) から

■展示概要

イベント名 Japan Mobility Show 2025

出展エリア Tokyo Future Tour 2035

開催期間 2025年10月30日（木）～11月9日（日）

※10月30日（木）は招待状をお持ちの方のみ

会場 東京ビックサイト（東京都江東区有明３丁目１１－１）

主催 一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）

公式サイト https://www.japan-mobility-show.com/program/tokyo_future_tour/