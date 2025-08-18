プロモツール、高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」が完売！

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介、以下：当社）は、当社専属調香師チームが開発・監修を手掛けた高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」がご好評につき完売し、2025年8月末に再発売を予定していることをお知らせいたします。

プロモツールの芳香器はこちら :https://www.promotool.jp/aroma_business/product/

プロモツールが長年培ってきたセントテクノロジーの粋を集めた「セントFORESTII」は、日本航空のエグゼクティブラウンジをはじめ、ラグジュアリーホテル、高級ショールーム、商業施設など、ブランドイメージを重視する多くの企業様に選ばれてまいりました。その高い評価は、他社製品と比較しても、空間全体を均一に、そして自然に香らせる圧倒的な拡散力と、空間に溶け込むような静音性を両立させている点にあります。

「セントFORESTII」が選ばれる理由

1. 専属調香師チームによる「香りのプロフェッショナル」品質

当社の専属調香師チームが、空間ブランディングのプロフェッショナルとして、アロマオイルの開発からディフューザーの性能までを一貫して監修。香りのプロが細部までこだわり抜いた品質が、導入企業様のブランド価値と顧客体験価値を高めます。

2. 圧倒的な拡散力と静音性の両立

香料を最適な粒径で霧化する独自の機構と、静音シロッコファンの組み合わせにより、静かで心地よい空間を実現しながらも、広範囲に香りを遠くまで届けます。

3. 安心の国内製造と充実したアフターメンテナンス

日本国内で製造されているため、万が一の不具合時でも迅速かつ確実なメンテナンスが可能です。海外製が多いアロマディフューザー市場において、お客様に安心して長くご使用いただける体制を整えています。

また、今年春には、お客様からのご要望にお応えし、利便性の高いWi-Fi接続機能と、カートリッジ交換をよりスムーズに行える挿入部へと改良。これらの進化も、さらなるご好評につながりました。

今回の完売を受け、香りによる空間ブランディングをご検討中の企業様を対象に、再発売に先駆けてのご案内や導入相談を順次受け付けております。当社は今後も、香りを通じて企業や施設の価値向上を支え、空間演出の可能性を広げるソリューションを提供してまいります。

「香り空間デザイン」について :https://www.promotool.jp/aroma_business/space_design/

「セントFORESTII」についてのお問合せ

プロモツール株式会社

担当：営業担当 松岡

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：m.matsuoka@promotool.jp

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：m.izawa@promotool.jp