医療機関・介護施設向けBPO事業を展開する株式会社リメディカ コーポレートサイトを公開

株式会社ユカリア



株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生、以下「ユカリア」）の完全子会社であり、医療機関・介護施設向けBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業を展開する株式会社リメディカ（本社：東京都千代田区、代表取締役：高田 裕正、以下「リメディカ」）は、2025年8月18日にコーポレートサイトを公開しました。

株式会社リメディカ コーポレートサイト：https://re-medica.jp/

リメディカのコーポレートサイトには、設立の背景、BPOサービスの特徴などが掲載されています。以下、抜粋してご紹介します。

［リメディカ設立の背景］

人件費や光熱費、医薬品・消耗品費の高騰に加え、患者需要の変化や制度改定、労働市場の逼迫（ひっぱく）などを背景に、病院・介護施設の経営環境は急速に悪化しています。全国の病院倒産件数は2024年が6件だったのに対し、2025年上半期には9件と過去最高ペースで推移しており（東京商工リサーチ調べ）、地域の医療・介護の持続的な提供体制の維持に困難が生じることへの危機感は一層高まっています。

従来型の経営・運営の枠組みでは、こうした環境変化に迅速かつ柔軟に対応することが難しく、そのしわ寄せは現場の業務負担増として現れています。限られた人員で対応せざるを得ない中、医療機関や介護施設の事務部門では業務量の増加だけでなく、業務の属人化、非効率化という課題が深刻化しています。

このような社会課題の解決に向け、ユカリアは2025年4月に完全子会社「株式会社リメディカ」を設立。ユカリアの病院経営・運営支援に関する多様な知見とテクノロジーおよびDXの豊富な実装経験を活かし、従来とは異なる切り口のBPOサービスを開始しました。

リメディカのBPOサービスは、AIやRPA（Robotic Process Automation: 定型業務自動化技術）といったテクノロジーを活用することで、業務の標準化と最適化を支援します。また、現場運営の効率化を進めることで、医療機関や介護施設の事務部門が抱える構造的課題の解決、経営の持続可能性の向上に貢献します。

［リメディカのBPOサービスの特徴］

医療機関・介護施設における人手不足は喫緊の課題となっています。その様な状況の中、日々の業務運営にかかる採用費を含む人件費、委託費の増加が経営に及ぼす影響も非常に大きなものになります。

リメディカのBPOサービスは、単純な既存業務の請負ではなく、AIやRPAなどのテクノロジーを最大限に活用し、業務オペレーションそのものを変革するものです。

“ヒト”と“テクノロジー”を適切に融合させることで、運営を最適化、効率化し、より低コストでの運営の実現を目指します。

医療機関や介護施設の運営の最適化、そして経営状態の改善・向上を支援することで、医療従事者、介護従事者の一人ひとりの業務負担の軽減に貢献するだけでなく、現場で働く方々が今までよりもイキイキと働ける環境を整備することも目指します。

［株式会社リメディカ］

リメディカは医療機関・介護施設を対象としたBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業を行うため、2025年4月にユカリアが設立。慢性的な人手不足などによって厳しい経営環境に直面している医療機関・介護施設に対し、デジタル技術やITを駆使したBPOサービスを提供することで、運営の最適化、経営改善を支援します。

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

主な事業内容：医療機関・介護施設向けBPO事業、業務支援システムの開発・提供、コンサルティング事業

コーポレートサイト：https://re-medica.jp/

社名の由来：厳しい経営環境に直面している「医療・介護業界（Medica）の在り方を見つめ直し、テクノロジーを駆使したBPOサービスを通じて、医療機関や介護施設の経営・運営に変革をもたらすことで新たな形へ再構築（Re）する」という想いを込めて、「ReMedica」と名付けました。

ビジョン、ミッション、スローガン：ユカリアと共通のビジョン「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、ミッション「テクノロジーを駆使して病院運営を最適化する」、スローガン「ヘルスケアの常識を覆す」を掲げ、事業の成長・拡大を目指してまいります。

ロゴ：「挑戦する姿勢」「未来への希望と可能性」「情熱」を表すシンボルである矢印（リメディカARROW）と社名の「R」を掛け合わせることで、リメディカがヘルスケア業界の再構築に挑み続ける会社であることを示しています。